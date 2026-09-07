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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa y la posibilidad de jugar en el eterno rival de Boca Juniors; "se habla mucho"

Sebastián Villa y la posibilidad de jugar en el eterno rival de Boca Juniors; "se habla mucho"

El colombiano Sebastián Villa atendió a la prensa en Argentina y sorprendió al momento de hablar sobre River Plate, club en el que estuvo sonando como fichaje antes de regresar a Boca Juniors.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Sebastián Villa. colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa. colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

Sebastián Villa es uno de los jugadores más sonados en el último tiempo en Argentina, primero por sus grandes actuaciones en su primera etapa con Boca Juniors y luego por todo el escándalo que se generó por su proceso judicial. Ahora, en su regreso al conjunto 'xeneize', tampoco ha dejado de ser tendencia. Este lunes se reveló una entrevista en la que el colombiano reveló si de verdad estuvo cerca de jugar en River Plate y hasta se refirió a su lío con la justicia.

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Villa charló con la revista 'Desde La Boca' y dejó en el aires varias declaraciones que generaron eco. El habilidoso extremo dejó en claro de una vez por todas si fue real la posibilidad de vestir la camiseta del archirrival del club azul y oro.

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“Que River, que un llamado, que lo otro... Mi entorno, mi familia, mi gente cercana: todos sabían que no había chances de ir a River. Fue por tirar y se dejó correr. La idea siempre fue volver a Boca”, dijo el jugador que se formó en el Deportes Tolima.

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Acto seguido, Villa contó otros detalles, como el interés de equipos de otros países del continente, aunque siempre su pensamiento estuvo en el 'xeneize'. "Tuve ofertas de Brasil y de Arabia en el último mercado de pases, pero así y todo opté por Boca porque quiero a la institución y estoy feliz acá”, agregó sobre el lugar especial que tiene para la escuadra argentina.

El siguiente tema que tocó el 'cafetero' sobre como se dio su salida en el 2023, la cual fue una consecuencia por la condena de dos años y medio por provocarle lesiones leves a su expareja. Villa quiso aclarar lo que pasó: "Muchas cosas que se hablan no son ciertas. A Boca nunca le pedí dinero, como dicen, nunca reclamé nada porque yo siempre he querido al club, concluyó.

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Lo cierto es que Villa quiere volver a figurar en Boca y responder a la confianza que siempre le ha tenido Juan Román Riquelme desde que es dirigente.

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