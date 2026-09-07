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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20, tras Costa Rica 1-3 Colombia

Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20, tras Costa Rica 1-3 Colombia

Conozca cómo quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial Femenino Sub-20, luego del debut exitoso de la Selección Colombia en la cita orbital en tierras polacas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026.
Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026.
Foto: Getty Imágenes

Este lunes 7 de septiembre continuaron las emociones de la primera jornada del Mundial Femenino Sub-20 con la acción del grupo E. Precisamente, en esta zona se encuentra la Selección Colombia que enfrentó a Costa Rica en su debut en la cita orbital que se efectúa en Polonia-2026.

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Las dirigidas por Carlos Paniagua fueron de menos a más en el duelo frente a las 'ticas', disputado en el césped de juego del Estadio Miejski LKS Lodz. Al final fue un triunfo 3-1 para la 'amarilla'. gracias a los goles de Fernanda Viáfara, de penalti, Mariana Silva y Catalina Cortés, resultado que las catapulta en la tabla de posiciones. Aunque hay indicar que pudo haber sido un marcador más abultado, pero Juana Ortegón falló un cobro desde el punto blanco del penalti en el minuto 90.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 y un festejo de gol en su debut en el Mundial frente a Costa Rica.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 y un festejo de gol en su debut en el Mundial frente a Costa Rica.
Foto: Getty Imágenes

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Hay que indicar que el grupo E lo completan República Popular Democrática de Corea y Portugal, que a primera hora midieron fuerzas en el Estadio Miejski LKS Lodz. Las vigentes campeonas del certamen ganaron 2-0 con anotaciones de Kang Ryu-mi.

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Por lo tanto, la primera fecha del grupo E dejó como ganadoras a 'cafeteras' y asiáticas, que ya tienen en la mira la siguiente jornada que será el jueves 10 de septiembre.

Partidos de la segunda fecha del grupo E del Mundial Femenino Sub-20 2026:

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RPD de Corea vs. Costa Rica
Día: jueves 10 de septiembre.
Hora: 8:00 a.m. (Colombia)

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Colombia vs. Portugal
Día: jueves 10 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E del Mundial Femenino Sub-20, tras Costa Rica 1-3 Colombia:

PosicionesSelecciónPJGEPGFGCDGPuntos
1Colombia11003123
2RPD Corea11002023
3Costa Rica100113-20
4Portugal100102-20
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