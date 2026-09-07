“No me gustó la forma en la que se fue Fabián Bustos de Millonarios, pero uno no toma decisiones”

Millonarios comenzó su nueva era en plena Liga BetPlay 2026-II, nuevamente de la mano del técnico Alberto Gamero, quien tendrá su segunda etapa en el equipo 'embajador', aunque esta vez se dio luego del despido sorpresivo del entrenador argentino Fabián Bustos, a un día del clásico contra Santa Fe.

Y en medio del impacto que generó esa inesperada decisión de los altos mandos de la institución azul, fue Rodrigo Contreras, uno de los referentes del elenco bogotano, quien decidió dar su punto de vista del tema, y mostró su apoyo al estratega que salió.

De entrada, el 'Tucu' confesó que "en lo personal no me gustó la forma, porque el profe era buena gente, buena persona, a mí en lo personal me ayudó mucho, el semestre pasado hice como 15 goles con él, agradecido". Luego, no dudó en aceptar, eso sí, que son cosas que no dependen de ellos, por lo que enfatizó en que "el fútbol es así, a veces uno no toma decisiones, es un club de fútbol, pero déjame enviarle un fuerte abrazo a él y su cuerpo técnico, se portaron muy bien".

Rodrigo Contreras Ⓜ️:



🎙️”Necesitaba jugar, no me gusta estar afuera… acordé con el profe jugar 20 o 30 minutos”



🎙️ “No me gustó la forma en la que salió Bustos, es buena persona, me ayudó mucho y estoy agradecido”



🎙️ “Por momentos el equipo entendió el planteamiento del… pic.twitter.com/BumfAJHImY — Azul Total (@Azul_Total) September 7, 2026

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Ya sobre Alberto Gamero, Contreras ya se enfoca en el presente, mencionando en charla con 'Azul Total' que "ya hoy hay un nuevo DT, y hay que empezar a agarrar lo que quiere con el equipo, hoy se vio el juego que quiere él. Son los mismos jugadores, solo se plantean diferentes maneras de ver el fútbol, por momento el equipo entendió el planteamiento del profe, tener la gente más adelante, hay que respetar, y nos hemos sentido cómodos, a seguir agarrando la idea".



Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios. Millonarios Oficial

En cuanto a su actualidad, regresando de una lesión, el delantero argentino señaló que "contento de volver, necesitaba jugar, no me gusta estar afuera. Contento de ya estar con el grupo, el resultado no es el que queríamos", y hasta contó detalles de la charla que tuvo con Gamero, para tener rodaje a pesar de las pocas jornadas de trabajo antes del duelo frente al Pereira. "Teníamos ya acordado con el profe que iba a jugar entre 30 y 20 minutos, había tenido solo un entrenamiento con el plantel, pero me sentí bien en lo que entré, las piernas me respondieron bien, ahora pensar en el jueves que será un partido muy duro", cerró diciendo Rodrigo Contreras.