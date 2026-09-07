Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “No me gustó la forma en la que se fue Fabián Bustos de Millonarios, pero uno no toma decisiones”

“No me gustó la forma en la que se fue Fabián Bustos de Millonarios, pero uno no toma decisiones”

Tras el empate 1-1 de Millonarios contra Pereira, le preguntaron a uno de los referentes del equipo, Rodrigo Contreras, sobre la salida del DT argentino y la llegada de Gamero.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de sept, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos, DT de Millonarios.
Fabián Bustos, DT de Millonarios.
Colprensa

Millonarios comenzó su nueva era en plena Liga BetPlay 2026-II, nuevamente de la mano del técnico Alberto Gamero, quien tendrá su segunda etapa en el equipo 'embajador', aunque esta vez se dio luego del despido sorpresivo del entrenador argentino Fabián Bustos, a un día del clásico contra Santa Fe.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y en medio del impacto que generó esa inesperada decisión de los altos mandos de la institución azul, fue Rodrigo Contreras, uno de los referentes del elenco bogotano, quien decidió dar su punto de vista del tema, y mostró su apoyo al estratega que salió.

Últimas noticias

Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali.
Fútbol Colombiano

“Dimayor trata de salvar al América, que se metió en un lío grandísimo; no cumplieron la norma”

Jorge 'La Hacha' Bermudez, exjugador colombiano.
Fútbol Colombiano

Luto en el fútbol colombiano; murió Jorge Bermúdez, padre del 'Patrón'' Bermúdez

De entrada, el 'Tucu' confesó que "en lo personal no me gustó la forma, porque el profe era buena gente, buena persona, a mí en lo personal me ayudó mucho, el semestre pasado hice como 15 goles con él, agradecido". Luego, no dudó en aceptar, eso sí, que son cosas que no dependen de ellos, por lo que enfatizó en que "el fútbol es así, a veces uno no toma decisiones, es un club de fútbol, pero déjame enviarle un fuerte abrazo a él y su cuerpo técnico, se portaron muy bien".

Publicidad

Ya sobre Alberto Gamero, Contreras ya se enfoca en el presente, mencionando en charla con 'Azul Total' que "ya hoy hay un nuevo DT, y hay que empezar a agarrar lo que quiere con el equipo, hoy se vio el juego que quiere él. Son los mismos jugadores, solo se plantean diferentes maneras de ver el fútbol, por momento el equipo entendió el planteamiento del profe, tener la gente más adelante, hay que respetar, y nos hemos sentido cómodos, a seguir agarrando la idea".

Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios.
Millonarios Oficial

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En cuanto a su actualidad, regresando de una lesión, el delantero argentino señaló que "contento de volver, necesitaba jugar, no me gusta estar afuera. Contento de ya estar con el grupo, el resultado no es el que queríamos", y hasta contó detalles de la charla que tuvo con Gamero, para tener rodaje a pesar de las pocas jornadas de trabajo antes del duelo frente al Pereira. "Teníamos ya acordado con el profe que iba a jugar entre 30 y 20 minutos, había tenido solo un entrenamiento con el plantel, pero me sentí bien en lo que entré, las piernas me respondieron bien, ahora pensar en el jueves que será un partido muy duro", cerró diciendo Rodrigo Contreras.

Sebastián Villa. colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa y la posibilidad de jugar en el eterno rival de Boca Juniors; "se habla mucho"

Así fue la formación de la Selección Colombia femenina contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 2026.
Selección Colombia

Así quedó la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20, tras Costa Rica 1-3 Colombia

Publicidad

Relacionados

Millonarios FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad