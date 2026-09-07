“Dimayor trata de salvar al América, que se metió en un lío grandísimo; no cumplieron la norma”

Boyacá Chicó perdió 7-0 frente a América de Cali, pero el resultado deportivo no puso punto final a la disputa que ambos clubes protagonizan fuera de la cancha. El conjunto boyacense presentó una reclamación por la presunta alineación irregular de Yhormar Hurtado, defensor que, según el argumento del club, ya había actuado con dos equipos durante el año y no podía ser utilizado nuevamente bajo las condiciones establecidas por la normativa internacional.

Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, habló en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y cuestionó la decisión adoptada en el proceso disciplinario. El dirigente aseguró que existe una diferencia entre lo determinado inicialmente por el Comité y lo resuelto posteriormente por la Comisión, y sostuvo que el caso debía analizarse bajo los reglamentos de la FIFA al tratarse de una transferencia internacional.

“Nosotros acá solo estamos hablando de una transferencia internacional. Cuando sucede eso, tienes que ir a los estamentos del jugador de la FIFA, no a los reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol”, manifestó Pimentel.

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El presidente del conjunto boyacense puso como ejemplo el recorrido de Hurtado para explicar su posición. “Yhormar Hurtado viene a jugar en Bolivia y llega a Colombia: son dos federaciones diferentes. Es una transferencia internacional que tiene que ser legislada bajo los amparos de la FIFA”, afirmó.



Uno de los puntos centrales de la reclamación está relacionado con la cantidad de clubes en los que un futbolista puede ser inscrito y en los que puede competir durante un periodo determinado. Pimentel sostuvo que la normativa internacional establece que un jugador puede ser inscrito por tres clubes en un periodo de 12 meses, pero únicamente puede ser elegible para disputar partidos con dos de ellos.

“En uno de esos puntos del reglamento dice que un jugador, en un periodo de 12 meses, solo puede ser inscrito por tres clubes y solamente es elegible por dos”, explicó el dirigente.

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Pimentel también cuestionó que la decisión haya considerado que en Colombia existen dos temporadas durante el año y aseguró que esa interpretación terminó beneficiando al América de Cali. “El error de ese fallo es que dicen que en Colombia se juegan dos temporadas al año. Tratan de salvar a un equipo de un lío grandísimo, y el jugador es el que menos tiene la culpa”, señaló.

Aunque reconoció la contundencia de la derrota, el dirigente insistió en que el resultado no modifica, desde su perspectiva, el supuesto incumplimiento reglamentario. “El 7-0 fue una vergüenza, pero no se cumple la norma”, afirmó.

La intención de Boyacá Chicó es llevar el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar la devolución de los puntos que considera que le corresponden. “Vamos a solicitar al TAS la devolución de puntos y seguramente pasará lo mismo con los otros clubes que hicieron la reclamación”, aseguró Pimentel.

Por último, el directivo de los ajedrezados reveló que "Inter de Bogotá es uno de los tres clubes que también demandará antes el TAS, mientras que Alianza Valledupar y Jaguares todavía están en dida".