Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mercado de fichajes del fútbol colombiano; jugador de Nacional al exterior

Mercado de fichajes del fútbol colombiano; jugador de Nacional al exterior

Este fin de semana el mercado de fichajes tuvo la llegada de varios futbolistas y la salida de otros, de cara al inicio de la Liga BetPlay II-2026, programado para el viernes 24 de julio, una vez finalizado el Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jul, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional recibe este sábado al Tolima en Liga BetPlay I-2026.
Atlético Nacional recibe este sábado al Tolima en Liga BetPlay I-2026.
Foto tomada del X de @nacionaloficial

En Gol Caracol le contamos las últimas novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano. Conozca las altas, bajas, rumores y negociaciones de los clubes de cara al inicio de la Liga BetPlay II-2026, que comenzará el próximo 24 de julio.

Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Gol Caracol

El consejo de Rodri a Lamine Yamal, antes de Francia vs. España; "debe calmar esa ansiedad"

James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

Equipo histórico de Europa "evalúa" fichar a James Rodríguez; quiere fortalecer su ofensiva

Atlético Nacional:

Desde Argentina aseguran que solo restan algunos detalles para que Harlen 'Chipi Chipi' Castillo se convierta en nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. La información fue revelada por el periodista Germán García Grova en la cuenta de 'X'.

Águilas Doradas:

El equipo antioqueño confirmó la llegada del paraguayo Junior Noruega para la ofensiva de los 'dorados', además del central Andrés Mosquera Guardia proveniente del América de Cali.

Publicidad

Santa Fe:

Según conoció Gol Caracol, Jersson González viajará este lunes a Rusia para ser el refuerzo del club Orenburg, mientras que el equipo profesional disputó este sábado dos juegos de fogueo frente a Boyacá Chicó con triunfos de 4-0 y 3-0.

Publicidad

Millonarios:

El equipo presentó a tres de sus nuevos refuerzos en el amistoso frente a Universitario de Perú, en el que cayó 2-0. Francisco Chaverra, Javier Burrai y James Aguirre sumaron sus primeros minutos con la camiseta del club. Además, se confirmó la llegada de Andrey Estupiñán, quien se unirá al plantel en los próximos días, mientras que la próxima semana el equipo anunciará otro refuerzo.

Plantilla de Millonarios
Plantilla de Millonarios
@millosoficial

Junior de Barranquilla

El bicampeón oficializó la llegada del futbolista Francisco Fydriszewski procedente del Medellín y de Pablo Ortiz proveniente del América de Cali. Por otro lado, según la prensa barranquillera, el club prestará a Guillermo Paiva al América de Cali. La continuidad de Carlos Bacca dependerá si Paiva sale del equipo.

Publicidad

Independiente Medellín:

El club trabaja la llegada de Jeison Medina, hoy jugador de Liga de Quito, pese a que le quedan dos años de contrato con el club ecuatoriano.

Publicidad

Cúcuta Deportivo:

El delantero Gustavo Torres y el volante Larry Angulo se unieron al equipo, donde están siendo observados y en los próximos días, se puede definir su contratación.

Deportivo Cali:

El mediocampista Andrés Colorado ya se encuentra en la ciudad de Manizales para finiquitar su llegada a Once Caldas. Según la prensa de esta ciudad, el contrato será por dos años.

Publicidad

Envigado:

El club transfirió a Edison López al Real Cartagena, y anunciaron la incorporación de Ángelo Rodríguez, Andrés Rodallega, Joao Rodríguez, Jhojan Nieva, Jaime Mora y Jefferson Gómez.

Publicidad

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

¿Cuándo se retirará James Rodríguez del fútbol profesional, hay alguna fecha?

Selección de Brasil
Gol Caracol

Brasil es blanco de criticas, tras promesa de 'nuevo ciclo'; sus hinchas se burlan en redes

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Atlético Nacional

Gimnasia y Esgrima La Plata

Liga BetPlay

Liga Argentina

Millonarios FC

Envigado FC

Independiente Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad