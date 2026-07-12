Mercado de fichajes del fútbol colombiano; jugador de Nacional al exterior

En Gol Caracol le contamos las últimas novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano. Conozca las altas, bajas, rumores y negociaciones de los clubes de cara al inicio de la Liga BetPlay II-2026, que comenzará el próximo 24 de julio.

Atlético Nacional:

Desde Argentina aseguran que solo restan algunos detalles para que Harlen 'Chipi Chipi' Castillo se convierta en nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. La información fue revelada por el periodista Germán García Grova en la cuenta de 'X'.

🚨Harlen Castillo será el primer refuerzo de #GELP



📍El arquero 🇨🇴 llega desde #AtleticoNacional y ✍🏾 por 18 meses. pic.twitter.com/myjLRwFNYJ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 12, 2026

Águilas Doradas:



El equipo antioqueño confirmó la llegada del paraguayo Junior Noruega para la ofensiva de los 'dorados', además del central Andrés Mosquera Guardia proveniente del América de Cali.

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Santa Fe:

Según conoció Gol Caracol, Jersson González viajará este lunes a Rusia para ser el refuerzo del club Orenburg, mientras que el equipo profesional disputó este sábado dos juegos de fogueo frente a Boyacá Chicó con triunfos de 4-0 y 3-0.

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Millonarios:

El equipo presentó a tres de sus nuevos refuerzos en el amistoso frente a Universitario de Perú, en el que cayó 2-0. Francisco Chaverra, Javier Burrai y James Aguirre sumaron sus primeros minutos con la camiseta del club. Además, se confirmó la llegada de Andrey Estupiñán, quien se unirá al plantel en los próximos días, mientras que la próxima semana el equipo anunciará otro refuerzo.

Plantilla de Millonarios @millosoficial

Junior de Barranquilla

El bicampeón oficializó la llegada del futbolista Francisco Fydriszewski procedente del Medellín y de Pablo Ortiz proveniente del América de Cali. Por otro lado, según la prensa barranquillera, el club prestará a Guillermo Paiva al América de Cali. La continuidad de Carlos Bacca dependerá si Paiva sale del equipo.

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Independiente Medellín:

El club trabaja la llegada de Jeison Medina, hoy jugador de Liga de Quito, pese a que le quedan dos años de contrato con el club ecuatoriano.

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Cúcuta Deportivo:

El delantero Gustavo Torres y el volante Larry Angulo se unieron al equipo, donde están siendo observados y en los próximos días, se puede definir su contratación.

Deportivo Cali:

El mediocampista Andrés Colorado ya se encuentra en la ciudad de Manizales para finiquitar su llegada a Once Caldas. Según la prensa de esta ciudad, el contrato será por dos años.

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Envigado:

El club transfirió a Edison López al Real Cartagena, y anunciaron la incorporación de Ángelo Rodríguez, Andrés Rodallega, Joao Rodríguez, Jhojan Nieva, Jaime Mora y Jefferson Gómez.