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Gol Caracol  / El consejo de Rodri a Lamine Yamal, antes de Francia vs. España; "debe calmar esa ansiedad"

El consejo de Rodri a Lamine Yamal, antes de Francia vs. España; "debe calmar esa ansiedad"

El capitán de la Selección España recalcó las virtudes de Lamine Yamal, pero a su vez aseguró que debe controlar la ansiedad de demostrar que es bueno. Rodri también habló del juego contra Francia.

Por: AFP
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

El centrocampista y capitán de la Selección España, Rodri, se refirió este domingo al joven prodigio de la 'roja' Lamine Yamal, cuya actuación en lo que va de Mundial 2026 está resultando algo más discreta de lo esperado; "Necesita calmar un poco esa ansiedad".

"Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar, es un jugador que es importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin balón", declaró ante los medios el jugador del Manchester City de 30 años, once más que Yamal.

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Lamine Yamal
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Fotografías de: AFP

"Es un chico muy inteligente y es verdad que al final tiene 19 años y muchas veces hay que tranquilizarlo en según qué momentos del partido", aseguró Rodri ante los medios en Dallas, donde España juega el martes contra Francia en semifinales del Mundial.

"El fútbol lo lleva dentro, simplemente es encontrar el momento idóneo y contra Francia esperamos que sea importante para nosotros".

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El equipo dirigido por Luis de la Fuente aspira a clasificarse a la segunda final mundialista de su historia -tras la ganada en 2010, con Vicente del Bosque en el banquillo- y en la que esperaría al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Con sólo un gol marcado en la cita de Norteamérica, en la victoria por 4-0 contra Arabia Saudita, Yamal presenta unos guarismos muy alejados de otras estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Harry Kane.

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"Sobre Lamine... yo creo que un jugador que en esa Eurocopa (2024) demuestra esa madurez, cuando tienes dos años más no te impresiona tanto lo que es capaz de hacer. Yo a esas edades estaba empezando en el fútbol profesional, ni siquiera al máximo nivel", lo alabó Rodri.

"Es un chico muy maduro que todavía tiene fases de mejora en entender el momento del partido, que es normal por la edad, pero todo el mundo ya sabemos el nivel que tiene", concluyó el hombre que sirve de eje del juego de España.

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