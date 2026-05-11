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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Si bien James Rodríguez no fue el fichaje soñado de Minnesota, tampoco fue un fracaso absoluto”

“Si bien James Rodríguez no fue el fichaje soñado de Minnesota, tampoco fue un fracaso absoluto”

Este miércoles, James Rodríguez jugaría su último partido con la camiseta del Minnesota United, para luego unirse a la Selección Colombia y seguir preparando su presencia en el Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de may, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United.
James Rodríguez, volante del Minnesota United.
Foto: Getty Imágenes

Minnesota United empató 2-2 con el Austin FC en la noche de domingo, y la figura de la cancha fue el colombiano James Rodríguez, quien entró en el segundo tiempo y dio las dos asistencias de su equipo, aprovechando los minutos que le dio su director técnico. En medio de eso también se viene hablando de su salida del elenco de la MLS.

  1. James Rodríguez
    James Rodríguez; jugador del Minnesota United FC
    Fotografía tomada de: la cuenta oficial de X de Minnesota United FC
    Selección Colombia

    "Hoy Juan Fernando Quintero anda mejor que James Rodríguez; tiene más movilidad, más participación"

Por eso, en el medio 'The Athletic' hicieron un balance de lo que viene siendo la carrera del mediocampista cucuteño, pero sobre todo de la huella que deja en el cuadro de los 'Loons', a pesar de no haber tenido tanto protagonismo en la cancha.

La imagen que deja James Rodríguez en la MLS

"Los detractores que Rodríguez mencionó anteriormente afirmarán que no dio la talla en la MLS, que no pudo hacerse un hueco en el once inicial de un equipo mediocre y que el final de su carrera internacional está cerca", dijeron de entrada, pero en Estados Unidos la imagen es distinta, ya que aseveran que "se marchará de Minnesota tras el partido del miércoles contra los Colorado Rapids, dejando una impresión general positiva en el club".

Explicando más a detalle, en el citado medio valoraron las palabras de las personas de klos 'Loons', como su propio técnico quien "elogió el profesionalismo de Rodríguez. Durante sus cuatro meses en Minnesota, sus compañeros asimilaron su experiencia en los entrenamientos y disfrutaron de tener a una superestrella mundial en el vestuario. Si bien no fue el fichaje soñado para Minnesota, tampoco fue un fracaso absoluto".

James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, colombiano en el Minnesota United - Foto:
Getty Images

Eso sí, a pesar de la huella que deja James en el cuadro de la MLS, tampoco esconden la irregularidad que ha tenido el colombiano en los últimos años, luego de brillar en Real Madrid y Bayern Múnich, pasando por muchos clubes y no siendo constante.

"Al menos James Rodríguez le está dando a la gente de Minnesota un regalo de despedida. Después de firmar un contrato a corto plazo con Minnesota United en febrero, Rodríguez está a solo unos días de dejar Estados Unidos , sumando otro club y liga a su extenso currículum, y brindando más material tanto a sus seguidores más fervientes como a los detractores que, en sus propias palabras, son su principal motivación. Desde 2020, el internacional colombiano y exjugador del Real Madrid ha recorrido el mundo, fichando por siete clubes en tres continentes", finalizaron.

¿Cuándo es el último partido de James Rodríguez con Minnesota United?

Este miércoles por la fecha 13 de la MLS, el equipo donde juega el capitán de la Selección Colombia, recibirá a los Colorado Rapids, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), en lo que será la despedida del '10' con el equipo estadounidense, ya que el 17 de mayo se unirá a la concentración de la 'tricolor' pensando en el Mundial 2026.

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