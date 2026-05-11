"Hoy Juan Fernando Quintero anda mejor que James Rodríguez; tiene más movilidad, más participación"

Uno de los jugadores de Selección Colombia que tuvo una buena presentación este fin de semana fue James Rodríguez, quien en 27 minutos se destacó y fue fundamental para el empate 2-2 de Minnesota con Austin FC, con dos asistencias. Esa es hasta la fecha la más importante presencia del cucuteño desde que llegó a la MLS.

Y en ese aspecto, en 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se habló de Rodriguez Rubio, pensando en su participación con el seleccionado colombiano en el Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.

"Yo pienso que lo hecho por James Rodríguez en el último partido con su club, le tiene que abrir los ojos a Lorenzo (Néstor), ya que él está para jugar 20 minutos. El mismo DT de allá lo dice, ha sido claro. Él puede estar para entrar un rato en el segundo tiempo, no en un inicio de partido", expresó al respecto Norberto Peluffo.

'El Mono' siguió y resaltó que que "a mí me sorprendió que hace unos días Iván Ramiro Córdoba hubiera dicho que a James le da para jugar el Mundial un 60 por ciento, porque se supone que eso es el más alto rendimiento. Pero con eso y todo, a James le alcanza y a Lorenzo también. Yo no he escuchado a nadie decir que James no tiene condiciones, es un crack, en su momento lo mostró. Pero es claro que se ha mermado mucho, lo mostrado el domingo, Lorenzo lo tiene que mirar bien. Yo veo mejor a Juan Fernando Quintero, con mucha más movilidad, con más participación. Lorenzo tiene en 'Juanfer' esa alternativa, Dios quiera no le pase nada".



James Rodríguez; futbolista de Minnesota United FC Fotografía tomada de : cuenta oficial de X de Minnesota United FC

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En el mismo debate, también participó Javier Castell, quien opinó que "James no pudo sostenerse en un fútbol competitivo, de exigencia. Él quiso siempre que los equipos estuvieran alrededor de él; pero salvo Lorenzo, ningún técnico le quiso ceder, por lo que él puede entregar. La exigencia que piden es de alto nivel y ahí es donde no ha logrado estar a la altura en los clubes".

Cabe destacar que James Rodríguez aseguró que el próximo 17 de mayo se unirá a entrenamientos de la Selección Colombia, pensando en la preparación para el Mundial 2026.