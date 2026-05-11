Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Hoy Juan Fernando Quintero anda mejor que James Rodríguez; tiene más movilidad, más participación"

"Hoy Juan Fernando Quintero anda mejor que James Rodríguez; tiene más movilidad, más participación"

En 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se tocó el tema relacionado con la buena actuación de James Rodríguez con Minnesota, que empató 2-2 con Austin FC, en la MLS.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez; jugador del Minnesota United FC
Fotografía tomada de: la cuenta oficial de X de Minnesota United FC

Uno de los jugadores de Selección Colombia que tuvo una buena presentación este fin de semana fue James Rodríguez, quien en 27 minutos se destacó y fue fundamental para el empate 2-2 de Minnesota con Austin FC, con dos asistencias. Esa es hasta la fecha la más importante presencia del cucuteño desde que llegó a la MLS.

Y en ese aspecto, en 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se habló de Rodriguez Rubio, pensando en su participación con el seleccionado colombiano en el Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.

  1. Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
    Juan Fernando Quintero en River Plate vs. San Lorenzo.
    Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Juan Fernando Quintero el héroe cuando River Plate no marcha bien; "su calidad es innegable"

"Yo pienso que lo hecho por James Rodríguez en el último partido con su club, le tiene que abrir los ojos a Lorenzo (Néstor), ya que él está para jugar 20 minutos. El mismo DT de allá lo dice, ha sido claro. Él puede estar para entrar un rato en el segundo tiempo, no en un inicio de partido", expresó al respecto Norberto Peluffo.

'El Mono' siguió y resaltó que que "a mí me sorprendió que hace unos días Iván Ramiro Córdoba hubiera dicho que a James le da para jugar el Mundial un 60 por ciento, porque se supone que eso es el más alto rendimiento. Pero con eso y todo, a James le alcanza y a Lorenzo también. Yo no he escuchado a nadie decir que James no tiene condiciones, es un crack, en su momento lo mostró. Pero es claro que se ha mermado mucho, lo mostrado el domingo, Lorenzo lo tiene que mirar bien. Yo veo mejor a Juan Fernando Quintero, con mucha más movilidad, con más participación. Lorenzo tiene en 'Juanfer' esa alternativa, Dios quiera no le pase nada".

James Rodríguez
James Rodríguez; futbolista de Minnesota United FC
Fotografía tomada de : cuenta oficial de X de Minnesota United FC

Publicidad

En el mismo debate, también participó Javier Castell, quien opinó que "James no pudo sostenerse en un fútbol competitivo, de exigencia. Él quiso siempre que los equipos estuvieran alrededor de él; pero salvo Lorenzo, ningún técnico le quiso ceder, por lo que él puede entregar. La exigencia que piden es de alto nivel y ahí es donde no ha logrado estar a la altura en los clubes".

Cabe destacar que James Rodríguez aseguró que el próximo 17 de mayo se unirá a entrenamientos de la Selección Colombia, pensando en la preparación para el Mundial 2026.

Publicidad

  1. Luis Díaz Selección Colombia
    Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    A Luis Díaz le llegó la inspiración para el Mundial 2026; emotiva noticia de última hora

  2. Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, no estará contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas
    Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, no estará contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas
    AFP
    Gol Caracol

    Lionel Messi lidera la pre-lista 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

DITU

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad