Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sigue la polémica con Luis Díaz en Bayern Múnich; acá lo que le cuestionan

Sigue la polémica con Luis Díaz en Bayern Múnich; acá lo que le cuestionan

En las últimas ruedas de prensa al entrenador Vincent Kompany le han indagado por Luis Díaz y su arranque de temporada.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 17 de sept, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Copa Alemania
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Copa Alemania
AFP

En la previa del duelo frente a Unión Berlín, por la Bundesliga de Alemania; Vincent Kompany habló de Luis Díaz y su presente goleador en el Bayern Múnich, que ha sido bastante criticado en este inicio de temporada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, a diferencia de la campaña pasada; en el inicio de este semestre, el guajiro no ha tenido la misma efectividad de cara al arco contrario como había venido siendo costumbre.

Jurgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania, hasta 2030.
Gol Caracol

Jurgen Klopp anunció su primera convocatoria en la Selección de Alemania; sorprendió con 44 nombres

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, es candidata a ganar el Balón de Oro 2026
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo, con los 'ojos encima'; no hay margen de error en el Real Madrid femenino

Últimas noticias

Jhon Lucumí en la formación de Juventus.
Colombianos en el exterior

Juventus vs. NEC Nijmegen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Europa League

Kevin Castaño con Atlético Mineiro.
Colombianos en el exterior

Kevin Castaño, figura en Mineiro con asistencia en Copa Sudamericana: 4-2 a Santos y 3-1 en penaltis

Además, para muchos que le ‘tiran duro’ al colombiano lo más cuestionable del caso es que ‘Luchito’ ha tenido varias oportunidades claras frente al arco, que ha dilapidado por no tomar la mejor decisión en ese último instante. De esta manera, las críticas no se han hecho esperar con Díaz, quien es uno de los hombres más señalados en el equipo ‘bávaro’.

Publicidad

Sin embargo, a pesar de la falta de cuota goleadora por parte del extremo 29 años en esta temporada; Vincent Kompany salió en defensa del guajiro, enfatizando en que ‘Luchito’ ha rendido de gran manera durante las prácticas del equipo alemán. Solamente falta que el ‘cafetero’ replique todo eso en los partidos oficiales.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Ha marcado (Luis Díaz) una cantidad increíble de goles en los entrenamientos. Si implementa eso en el partido, entonces todo volverá a estar bien", sentenció el estratega belga en rueda de prensa, refiriéndose al presente del colombiano en el Bayern Múnich.

Publicidad

Cabe destacar que el extremo de 29 años solo ha marcado una anotación en la presente temporada con los 'bávaros'. Justo por eso, se esperan mejores números del guajiro, quien conforma un tridente letal al lado de Harry Kane y Michael Olise.

Ahora, para el Bayern Múnich se viene el duelo contra FC Unión Berlín, el próximo viernes 18 de septiembre. Este juego corresponde a la cuarta jornada de la Bundesliga alemana, en la que el Borussia Dortmund es líder parcial con puntaje perfecto.

Por su parte, el Bayern Múnich es tercero con siete unidades, luego de la igualdad frente al Schalke 04, donde justamente Luis Díaz tuvo importante opción para darle el triunfo a los dirigidos por Vincent Kompany, pero no pudo concretar.

Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Liga Alemana

Publicidad

Publicidad

Publicidad