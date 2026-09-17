Sigue la polémica con Luis Díaz en Bayern Múnich; acá lo que le cuestionan

En la previa del duelo frente a Unión Berlín, por la Bundesliga de Alemania; Vincent Kompany habló de Luis Díaz y su presente goleador en el Bayern Múnich, que ha sido bastante criticado en este inicio de temporada.

Y es que, a diferencia de la campaña pasada; en el inicio de este semestre, el guajiro no ha tenido la misma efectividad de cara al arco contrario como había venido siendo costumbre.

Además, para muchos que le ‘tiran duro’ al colombiano lo más cuestionable del caso es que ‘Luchito’ ha tenido varias oportunidades claras frente al arco, que ha dilapidado por no tomar la mejor decisión en ese último instante. De esta manera, las críticas no se han hecho esperar con Díaz, quien es uno de los hombres más señalados en el equipo ‘bávaro’.

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Sin embargo, a pesar de la falta de cuota goleadora por parte del extremo 29 años en esta temporada; Vincent Kompany salió en defensa del guajiro, enfatizando en que ‘Luchito’ ha rendido de gran manera durante las prácticas del equipo alemán. Solamente falta que el ‘cafetero’ replique todo eso en los partidos oficiales.



Kompany on Luis Díaz: "He has scored an incredible amount of goals in training. If he implements that in the game, then everything will be fine again" pic.twitter.com/407VCyGJXr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2026

"Ha marcado (Luis Díaz) una cantidad increíble de goles en los entrenamientos. Si implementa eso en el partido, entonces todo volverá a estar bien", sentenció el estratega belga en rueda de prensa, refiriéndose al presente del colombiano en el Bayern Múnich.

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Cabe destacar que el extremo de 29 años solo ha marcado una anotación en la presente temporada con los 'bávaros'. Justo por eso, se esperan mejores números del guajiro, quien conforma un tridente letal al lado de Harry Kane y Michael Olise.

Ahora, para el Bayern Múnich se viene el duelo contra FC Unión Berlín, el próximo viernes 18 de septiembre. Este juego corresponde a la cuarta jornada de la Bundesliga alemana, en la que el Borussia Dortmund es líder parcial con puntaje perfecto.

Por su parte, el Bayern Múnich es tercero con siete unidades, luego de la igualdad frente al Schalke 04, donde justamente Luis Díaz tuvo importante opción para darle el triunfo a los dirigidos por Vincent Kompany, pero no pudo concretar.