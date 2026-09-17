Colombia vs. Polonia; a qué hora juega y por dónde ver EN VIVO HOY en el Mundial femenino Sub-20

Este jueves 17 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Polonia, por el duelo correspondiente a los octavos de final, por el Mundial de la categoría, que justamente se está realizando en territorio europeo.

Cabe destacar que el último encuentro de las 'cafeteras' se resumen en derrota 0-3 frente a Corea del Norte, que terminó pasando como primera del grupo E, con puntaje perfecto.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY la Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Polonia?

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Colombianas y polacas se verán las caras este jueves, por el duelo correspondiente a los octavos de final en el Mundial femenino Sub-20.



Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. Fotos: Getty Imágenes

Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 11:30 a.m. (hora de nuestro país), tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

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¿Cómo llega el combinado 'tricolor' a los octavos de final?

El seleccionado femenino sub-20, de nuestro país, debutó en el grupo E con un triunfo 3-1 frente a Costa Rica, a pesar de haber iniciado con pie izquierdo el encuentro, luego de un gol a Luisa Agudelo, con blooper incluido, luego de salir mal por el balón, que le picó y le pasó por encima hasta entrar a su pórtico.

Sin embargo, el gran potencial ofensivo del equipo colombiano salió a la luz y, con tres anotaciones, le dieron vuelta al encuentro, sumando sus primeros tres puntos en territorio polaco.

Ya en la segunda jornada de la zona; la Selección Colombia femenina Sub-20 igualó a ceros con la siempre difícil Portugal, quien no hizo daño, pero tampoco dejó hacer.

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En el tercer partido de la fase de grupos, la 'tricolor' no la pasó nada bien frente a Corea del Norte, quien goleó 3-0, con dos tantos de pena máxima sobre el final del compromiso.

Colombia vs Portugal, Fecha 2 Foto: CONMEBOL en X

De esta manera, Colombia quedó solo con cuatro unidades en el grupo E, por debajo de las coreanas (que hicieron nueve de nueve), y las lusas, que terminaron con mejor diferencia de gol. No obstante, las 'cafeteras' terminaron avanzando a los octavos de final como mejores terceras.