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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Polonia; a qué hora juega y por dónde ver EN VIVO HOY en el Mundial femenino Sub-20

Colombia vs. Polonia; a qué hora juega y por dónde ver EN VIVO HOY en el Mundial femenino Sub-20

Este jueves 17 de septiembre, la 'tricolor' se enfrentará a las anfitrionas del certamen mundialista, por el duelo correspondiente a los octavos de final. ¡No hay un mañana!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 17 de sept, 2026
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Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, formadas previo a duelo.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20, formadas previo a duelo.
Foto: X de Conmebol.

Este jueves 17 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Polonia, por el duelo correspondiente a los octavos de final, por el Mundial de la categoría, que justamente se está realizando en territorio europeo.

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Cabe destacar que el último encuentro de las 'cafeteras' se resumen en derrota 0-3 frente a Corea del Norte, que terminó pasando como primera del grupo E, con puntaje perfecto.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY la Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Polonia?

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Colombianas y polacas se verán las caras este jueves, por el duelo correspondiente a los octavos de final en el Mundial femenino Sub-20.

Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Colombia y Polonia rivalizan en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Fotos: Getty Imágenes

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Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 11:30 a.m. (hora de nuestro país), tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

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¿Cómo llega el combinado 'tricolor' a los octavos de final?

El seleccionado femenino sub-20, de nuestro país, debutó en el grupo E con un triunfo 3-1 frente a Costa Rica, a pesar de haber iniciado con pie izquierdo el encuentro, luego de un gol a Luisa Agudelo, con blooper incluido, luego de salir mal por el balón, que le picó y le pasó por encima hasta entrar a su pórtico.

Sin embargo, el gran potencial ofensivo del equipo colombiano salió a la luz y, con tres anotaciones, le dieron vuelta al encuentro, sumando sus primeros tres puntos en territorio polaco.

Ya en la segunda jornada de la zona; la Selección Colombia femenina Sub-20 igualó a ceros con la siempre difícil Portugal, quien no hizo daño, pero tampoco dejó hacer.

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En el tercer partido de la fase de grupos, la 'tricolor' no la pasó nada bien frente a Corea del Norte, quien goleó 3-0, con dos tantos de pena máxima sobre el final del compromiso.

Colombia vs Portugal, Fecha 2
Colombia vs Portugal, Fecha 2
Foto: CONMEBOL en X

De esta manera, Colombia quedó solo con cuatro unidades en el grupo E, por debajo de las coreanas (que hicieron nueve de nueve), y las lusas, que terminaron con mejor diferencia de gol. No obstante, las 'cafeteras' terminaron avanzando a los octavos de final como mejores terceras.

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