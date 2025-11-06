Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así despidió a James Rodríguez el DT de León; lanzó culpas por lo ocurrido

Así despidió a James Rodríguez el DT de León; lanzó culpas por lo ocurrido

El entrenador soltó un par de dardos por la partida del jugador colombiano a horas de la última presentación oficial del zurdo de 34 años de edad con el cuadro ‘esmeralda’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez ya fue despedido en público por técnico del León de México.jpg
James Rodríguez, despedido por su técnico a falta de un partido.
Foto: Club León.

Publicidad

Publicidad

Publicidad