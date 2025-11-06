Así despidió a James Rodríguez el DT de León; lanzó culpas por lo ocurrido

James Rodríguez cerrará su ciclo con el Club León de México el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 8:00 de la noche en contienda como local frente al Puebla en el cierre de la fase regular de la Liga MX.

Será un choque entre elencos eliminados, pues el penúltimo de la tabla recibirá al último, lo que hace que no esté nada en juego debido a que en ese país se suspendió el descenso a segunda división.

El único atractivo que tiene la contienda es el adiós al mediocampista colombiano, que a principio de año llegó como el gran fichaje de la temporada y fue tratado como un ídolo.

Sin embargo, su nivel no fue el esperado y el de sus compañeros, tampoco, motivo por el que terminó sus días en el cuadro verde de Guanajuato en medio de una crisis deportiva que pocos imaginaban cuando el ‘10’ fue presentado.

En consecuencia, el telón se bajó y Rodríguez no renovó su vínculo con el club, razón por la que el Ignacio Ambriz, su entrenador, no cuenta con él para la pretemporada de 2026, programada para dar inicio el primero de diciembre.

Es decir, mientas el plantel saldrá vacaciones después del choque contra el Puebla, James quedará nuevamente libre, por lo que se debe mover desde ya para conseguir a dónde ir el próximo año, ya que necesita ir con ritmo a la Selección Colombia para su participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Con este panorama, su timonel aprovechó para despedirlo soltando varios latigazos en plena rueda de prensa.



James Rodríguez, despedido en público por DT de León

Ignacio Ambriz manifestó en conferencia de medio previa a la contienda frente al Puebla que el colombiano seguramente va a ser recordado debido a todo lo que hizo el público para congraciarse con él.

“Son jugadores que se extrañan mucho por la cercanía que tienen con la afición”, manifestó en principio.

Y repartió culpas para zafarse de la responsabilidad sobre el nivel que mostró el cucuteño en tierras ‘aztecas’, donde en 34 apariciones hizo 5 goles (varios de penalti) y 8 asistencias.

“Las cosas no salieron tan bien con él y no se le sacó el provecho que se le tenía que haber sacado”, sentenció.

Por ahora, el cucuteño suena para ir a varios cuadros de México y Estados Unidos, aunque por ahora no hay nada confirmado para él.