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Gol Caracol  / Antoine Griezmann ya es tema del pasado; Atlético de Madrid acaba de anunciar su reemplazo

Antoine Griezmann ya es tema del pasado; Atlético de Madrid acaba de anunciar su reemplazo

El conjunto 'colchonero' anunció hace pocos minutos a su nuevo fichaje, que además de llevar el emblemático 7 en la espalda, llega para suplir la salida del astro francés.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Antoine Griezmann será nuevo jugador del Orlando City.
Antoine Griezmann será nuevo jugador del Orlando City.
Foto: AFP.

El Atlético de Madrid culminó este sábado el fichaje del extremo internacional surcoreano Kang in Lee, que reforzará el ataque del conjunto rojiblanco para las próximas cinco temporadas, después de lograr su traspaso desde el París-Saint Germain, en el que ha jugado desde 2023.

El futbolista, de 25 años, es el tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y al medio centro de la selección danesa Morten Hjulmand, que viene desde el Sporting de Portugal, también traspasado. El primero ha firmado hasta 2030. El segundo, hasta 2031.

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A la vez, mientras negocia la posible permanencia del argentino Nico González, una vez finalizado su año de cesión desde el Juventus y no haya ejecutado la opción de compra de 32 millones de euros (el club rojiblanco quiere rebajarla ostensiblemente), hay dos bajas respecto a la pasada campaña: el delantero y máximo goleador de la historia del club, Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City, y el defensa central Clement Lenglet, al Benfica.

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¡Llevará el '7' emblemático de Griezmann!

El extremo Kang-in Lee, último fichaje del Atlético de Madrid, lucirá el número 7 que ha dejado libre Antoine Griezmann, el máximo goleador de la historia del club con 212 tantos y ahora en el Orlando City, según reveló la entidad tras el anuncio de la incorporación del surcoreano.

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Con ese dorsal tan emblemático, que representa el relevo de un líder indudable por otro futbolista que está llamado a serlo dentro de las expectativas del club, la camiseta de Kang-in Lee ya está a la venta en las tiendas oficiales del Atlético de Madrid.

De esta manera, el cuadro 'colchonero' espera iniciar la temporada a puro gol y pura calidad, con la incorporación de este nuevo fichaje, que llega con gran presión a Madrid.

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