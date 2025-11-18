Técnico de Fenerbahce haría gran cambio por Jhon Durán; todo para que demuestre su calidad

En Fenerbahce siguen pensando en recuperar a Jhon Durán. De acuerdo con información de la prensa turca, el técnico Domenico Tedesco tendría pensado meter como titular al colombiano para que demuestre si merece quedarse en el equipo.

Según el medio 'Sporx', el DT italo-alemán cambiaría su estrategia para poder poner desde el inicio al delantero. "El técnico del Fenerbahce, Domenico Tedesco, se prepara para modificar su esquema y así sacar el máximo provecho de Jhon Durán, quien recuperó su mejor forma durante el parón internacional. Tras haber utilizado un 4-3-3 en sus 13 partidos al frente de los Canarios Amarillos, el entrenador italiano ahora contempla un 4-4-2".

Durán vería de esta manera favorecidas sus posibilidades de hacerse con un puesto en la titular del cuadro 'otomano' ya que, al jugar con un solo delantero centro, el antioqueño últimamente comenzaba viendo el juego desde el banco de suplentes, por lo que el cambio que pensaría hacer su DT podría revitalizar su situación en el equipo. Sin embargo, el colombiano no tendría asegurado su puesto en el once y deberá lucharlo con los otros atacantes de la plantilla. "Dependiendo del desarrollo del encuentro, el joven técnico planea alinear a dos de los delanteros: Jhon Durán, En-Nesyri y Anderson Talisca", fue lo que dijo el diario.

Los rivales de Jhon Jáder en el Fenerbahce han aportado más que el colombiano en lo que va de la temporada. En-Nesyri marcó siete goles y dio una asistencia en 20 partidos, mientras que el brasileño Talisca hizo seis anotaciones y brindó dos pases de gol para sus compañeros en 18 juegos, no obstante, el colombiano cuando ha estado en cancha ha dejado buenas sensaciones, por lo que también sería una carta fuerte para ser el responsable de los goles en el conjunto de Estambul.

Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce @sportbpt/X

De acuerdo con el citado medio, Tedesco defendió la labor de sus centrodelanteros, criticados por los pocos tantos en el equipo, afirmando que han aportado de gran manera a su desempeño. "El técnico italiano enfatizó que En-Nesyri, en particular, aporta valor al esquema de juego del equipo con su presión y sus desmarques a la espalda de la defensa, y subrayó que Durán ofrece un perfil distintivo gracias a su potencia física".

De darse el cambio que tendría en mente el entrenador, el exjugador del Al-Nassr podría ir desde el arranque en el partido de este domingo del Fenerbahce frente al Caykur Rizespor en condición de visitante en el estadio Caykur Didi por la jornada 13 de la Superliga de Turquía, donde podría comenzar a pagar con goles toda la confianza que han depositado en él.