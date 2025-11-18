Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Bolivia decepciona en su camino hacia el repechaje al Mundial; cayó goleado frente a Japón

Bolivia decepciona en su camino hacia el repechaje al Mundial; cayó goleado frente a Japón

La selección de Bolivia perdió este martes 3-0 frente a Japón en duelo de preparación con miras al repechaje para el Mundial. El cuadro del altiplano acumula tres derrotas seguidas.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Japón venció 3-0 a la selección de Bolivia
Japón venció 3-0 a la selección de Bolivia
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad