Cristiano Ronaldo, a la Casa Blanca para visitar a Donald Trump; a meses del Mundial 2026

Hay expectativa mundial porque Cristiano Ronaldo hará una visita oficial a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los principales medios internacionales indicaron que este encuentro entre el mandatario norteamericano y el 'crack' portugués se dará este martes 18 de noviembre.

El actual capitán del Al Nassr no será el único invitado al Despacho Oval, ya que además hará presencia el primer ministro y líder de facto de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. El exReal Madrid volverá a territorio estadounidense luego de casi 12 años, además a meses de que empiece el Mundial 2026 donde los lusitanos ya aseguraron su participación.

"El presidente estadounidense Donald Trump recibirá a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca este martes. Esta información fue difundida por Correio da Manhã y también en Estados Unidos por Jake Taylor, corresponsal de la Casa Blanca para MS Now", se leyó en el portal de 'A Bola'.

Cristiano Ronaldo con Selección de Portugal clasificaron a Mundial 2026 - Foto: AFP

La misma información la complementó el medio 'The Athletic' en sus distintas vías de información.

"Se espera que Cristiano Ronaldo asista a una reunión en la Casa Blanca el martes, el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto recibir al príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman en el Despacho Oval, según han confirmado a 'The Athletic' múltiples fuentes familiarizadas con los planes", precisaron.

A continuación este mismo medio afirmó que "la reunión para Ronaldo, también supondrá su primera aparición de alto nivel en Estados Unidos en más de una década, ya que el astro portugués no ha jugado allí en casi 12 años".

Este encuentro entre el mandatario estadounidense y Cristiano Ronaldo se presenta luego de que la Selección de Portugal lograra su clasificación a la cita orbital del próximo año, luego de haber goleado 9-1 a Armenia en un compromiso en el que no jugó el oriundo de Funchal (Madeira) por haber estado expulsado.

La opinión de Cristiano Ronaldo sobre Donald Trump

"Donald Trump es uno de los tipos que puede ayudar a cambiar al mundo", dijo el popular 'CR7' en una entrevista con Piers Morgan luego de que le preguntaran por la camiseta que le firmó al mandatario en la que decía “Jugando por la paz”.