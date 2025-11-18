Atacan a James Rodríguez por rumores de la MLS; "sería para vender camisetas"

El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez sigue generando comentarios luego de que se confirmara su salida del Club León, equipo al que se unió a comienzos de 2025 tras su paso por el Rayo Vallecano.

El '10' de la Selección Colombia llegó como una contratación destacada a 'La Fiera', que en ese momento tenía asegurada su participación en el Mundial de Clubes que se disputaría en Estados Unidos. Sin embargo, la FIFA descalificó al León por pertenecer a un grupo de multipropiedad, que también es dueño del Pachuca.

A esta decepción se sumó la eliminación del equipo en el torneo Clausura. La situación no mejoró en el siguiente torneo, a pesar del cambio de entrenador; Ignacio Ambriz no pudo enderezar el rumbo del León en la Liga MX.



En Estados Unidos no ven viable la contratación de James

James Rodríguez con el León de México - Foto: Club León

Una vez oficializada su desvinculación de León, el nombre de James Rodríguez ha sido relacionado con varios clubes, tanto de México como de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde se le ha vinculado previamente con equipos como el Orlando City y el Toronto FC.

No obstante, la prensa norteamericana ha desmentido el interés real de estos clubes por el jugador cucuteño, de 34 años. Si James busca llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026 , deberá resolver su futuro lo antes posible.

De momento, los rumores sobre un posible traspaso a la MLS han desatado fuertes críticas por parte del analista deportivo Favian Renkel , quien tuvo calificativos severos para el exjugador del Real Madrid, a quien no considera una opción viable para la liga.

“Solo la venta de sus camisetas justificaría el movimiento, sin mencionar los ingresos por entradas que generaría” , expresó inicialmente Renkel.

Y agregó: “Ahora James es un jugador que los equipos de la MLS no deberían perseguir a menos que sea fichado por un acuerdo TAM” (Targeted Allocation Money).

La principal crítica de Renkel se centra en la percibida falta de compromiso de James Rodríguez con los equipos que ha integrado. El analista argumenta que el jugador “nunca ha demostrado la motivación para ascender a su club, siempre priorizando en su lugar a la selección nacional” . Esta priorización constante de sus deberes internacionales sobre las responsabilidades con su equipo es vista como un punto negativo.



Números de James Rodríguez en el León

Durante su etapa en el Club León, James Rodríguez disputó un total de 34 partidos en todas las competiciones. Su registro personal fue de cinco goles y nueve asistencias en 2,559 minutos en cancha.