Luis Javier Suárez y su lucha en la Liga de Portugal; cada día le exigen más

Luis Javier Suárez pasa por la mejor etapa de su carrera deportiva. El delantero se ha consolidado como goleador del Sporting Lisboa desde su llegada en julio de 2025, por lo que la prensa portuguesa no ha hecho más que exaltar sus actuaciones en cada presentación de 'los dragones'.

Este martes, el diario 'A Bola', dedicó un artículo en su editorial para exponer el gran objetivo del samario en esta temporada: ganar el Balón de Plata. El premio, que en este caso no es para un segundo lugar, se lo lleva el máximo anotador de la Liga Portugal, que en este momento es el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 19 tantos, tan solo uno más que Suárez.

Dicha distinción, se prevé muy competitiva a lo largo de las fechas, ya que el colombiano no para de hacer goles en cada ocasión que tiene, como lo dejó ver el pasado fin de semana con un remate de taco perfecto que se metió en el fondo de la red y le dio una victoria agónica 2-1 a su equipo frente a Nacional.

El atacante de la Selección Colombia viene de ser el 'Pichichi' de la segunda división española la pasada campaña con 27 goles en 41 partidos, números que le valieron su traspaso al gigante 'luso' por más de 22 millones de euros. Arribó a su nuevo club para reemplazar al sueco Viktor Gyokeres, quien dejó una huella imborrable en su etapa allí con su registro de 97 anotaciones en 102 partidos, pero eso no le ha pesado nada, al contrario, Luis Javier se ha visto disfrutando en el terreno de juego y ya acumula 25 goles en 33 partidos, muy cerca de igualar lo que hizo en territorio ibérico con la camiseta del Almería.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa Foto: X/@SportingCP

El conjunto de Lisboa aspira a ganar su tercer título liguero consecutivo con el jugador de 28 años como su principal arma en el frente de ataque. En los últimos juegos, ha sido determinante, con tantos en los minutos finales que han salvado a su equipo de empates que hubieran podido complicar su situación en los diferentes torneos.

En liga, convirtió en el minuto 90+6 frente al Arouca y Nacional para darle los tres puntos y seguir en la lucha por el trofeo con el Porto, que los supera por cuatro puntos pasadas 20 fechas del campeonato. Mientras que en la Champions League, anotó doblete contra el vigente campeón, el PSG, en los instantes finales, para dar un golpe de autoridad en el fútbol del 'Viejo Continente'.

Luis Javier Suárez festejando anotación contra el PSG, en Champions League. Foto: AFP.

Luis Javier Suárez va por la Bota de Oro

El nacido en Santa Marta no solo compite por el trofeo de goleador en Portugal, sino que también está entre los opcionados a la Bota de Oro, que premia al máximo anotador en Europa en términos de sus remates a puerta y el grado de dificultad de la liga en la que juega. Suárez es noveno en el ránking con 27 puntos (producto de sus 18 dianas en liga multiplicadas por 1.5, que es el coeficiente de dificultad del torneo portugués), mientras que su rival del Benfica, Pavlidis, es quinto gracias a sus 19 tantos. La tabla es liderada por Harry Kane, quien tiene 44 puntos, debido a sus 22 goles con el Bayern Múnich y a que la Bundesliga tiene un coeficiente de 2.