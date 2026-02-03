"Cristiano Ronaldo siente que merece más respeto en fútbol de Arabia Saudita, podría irse en junio"

La ausencia de Cristiano Ronaldo del compromiso entre Al Riyadh y Al Nassr del lunes anterior sigue dando de qué hablar. El astro portugués no sólo está descontento por la forma en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (FIC) está gestionando el club que representa hace años, que están obstaculizando los fichajes, sino que ahora surgió la posibilidad de un adiós de la Liga de la nación árabe.

Desde el país de origen del astro que está próximo a cumplir 41 años - será este 5 de febrero - , indicaron que 'CR7' está pensando seriamente en dejar la Liga Profesional Saudí en junio, mes en el que estaría en pleno Mundial 2026 con la Selección Portugal.

El exReal Madrid y Manchester United sostiene que no lo están respetando, teniendo en cuenta que su presencia en el balompié saudí ayudó a que esa competición fuera más vista en el mundo; que muchos aficionados se hicieron hinchas del Al Nassr porque él juega ahí. Además, de que otras figuras de talla mundial no ha dudado en recalar en ese territorio.



"Siente que merece más respeto, considerando el papel decisivo que desempeñó para impulsar el fútbol saudí y elevarlo a un nivel sin precedentes. Además, aceptó el cargo de embajador del Mundial de 2034, que se celebrará en Arabia Saudí, para dar mayor visibilidad a la competición", explicaron en el diario 'Récord'.

Igualmente, en Arabia Saudita un reconocido periodista no dudó en afirmar que se viene la despedida del oriundo de Madeira (Funchal).

"Le prometieron, así que renovó. Esperó sus promesas, pero lo decepcionaron. Gracias, Fenómeno. Adiós", escribió Adel Al-Mulhim en su cuenta en 'X'.

Hay que precisar que Cristiano tiene contrato con el Al Nassr hasta 2027 y con un sueldo anual de 200 millones de euros. Sin embargo, en su vinculación hay una cláusula de rescisión a la que podría apegarse en caso de que decida tomar caminos diferentes con la escuadra amarilla de la ciudad de Riad.



La MLS como posible destino

Pese a que está próximo a cumplir 41 años, a Cristiano Ronaldo no le faltarían ofertas. En los medios internacionales cobra fuerza la opción de llegar a un equipo de la Major League Soccer (MLS) o hasta la posibilidad de que vuelva a miltar en el balompié del 'viejo continente'.

Así las cosas, sólo queda esperar en cómo termina este episodio que tiene como protagonista a uno de los mejores jugadores de mundo.