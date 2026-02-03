Síguenos en:
"Cristiano Ronaldo siente que merece más respeto en fútbol de Arabia Saudita, podría irse en junio"

Cristiano Ronaldo es tema a nivel mundial por su ausencia en el último partido del Al Nassr, por supuestos inconformismos con los directivos, y desde ya se habla de un posible adiós.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
