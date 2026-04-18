Titulares confirmados de Minnesota United vs Portland Timbers; James Rodríguez es noticia

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Minnesota United tiene su partido contra Portland Timbers este sábado 18 de abril por la fecha de la MLS, y las novedades con James Rodríguez llegaron tras conocerse la nómina de titular para este compromiso.
El técnico Cameron Knowles decidió que el mediocampista colombiano y '10' del equipo de los 'Loons' comenzara nuevamente como suplente, a pesar de que venía de ser inicialista en el más reciente encuentro, pero por la US Open Cup.
Este partido entre el Minnesota United y el Portland Timbers será desde las 7:30 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver EN VIVO por Apple TV.
ready to log some minutes 🪵@allianzlife | #MNUFC pic.twitter.com/QKkxcVL2Si— Minnesota United FC (@MNUFC) April 18, 2026