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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Titulares confirmados de Minnesota United vs Portland Timbers; James Rodríguez es noticia

Titulares confirmados de Minnesota United vs Portland Timbers; James Rodríguez es noticia

Luego de ser inicialista en la US Open Cup, el técnico del Minnesota United volvió a dejar al colombiano James Rodríguez como alternativa en el duelo de este sábado en la MLS.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de abr, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
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