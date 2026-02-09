"En Colombia como tal no tenemos una liga digna en el fútbol femenino, de jugar un año"

La colombiana Linda Caicedo, estrella de Real Madrid, recibió este lunes el Trofeo EFE a la mejor futbolista iberoamericana en 2025 y subrayó que este reconocimiento trasciende lo individual, al considerarlo un reflejo del crecimiento del fútbol femenino colombiano, a pesar de no contar con una liga como tal durante todo el año.

En declaraciones a EFE, la atacante habló de la exigencia diaria, de su margen de mejora, del impacto de inspirar a nuevas generaciones y de la importancia de un mayor apoyo en Colombia para desarrollar el talento de las jugadoras en ese país.

Caicedo, a punto de cumplir 21 años, recibió el galardón en la sede de la agencia en Madrid, en un acto encabezado por su presidente, Miguel Ángel Oliver, y con la presencia de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid.

Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid. X de @realmadridfem

¿Qué significa recibir el Premio EFE a la mejor jugadora iberoamericana, teniendo en cuenta que por segundo año consecutivo es para una colombiana? El año anterior fue para Mayra Ramírez.

Muy, muy contenta de estar aquí. No solamente es un premio para mí, sino para nuestro fútbol en Colombia. Habla muy bien que Mayra lo haya recibido el año pasado y ahora yo. De nuestro fútbol, de ese crecimiento, de esas ganas que tenemos por salir adelante. Así que muy contenta y muy agradecida.



El premio llega como reconocimiento a lo hecho en 2025. ¿Hubo un momento duro en 2025?

No recuerdo un momento así como tal duro del 2025. O bueno, al menos de la Copa América, el resultado final que obtuvimos (quedaron eliminadas). Pero al final se trata del fútbol, no de la vida: estar ahí cerca de las cosas y muchas veces tener que trabajar un poco más. Muy agradecida del 2025, del trabajo que hice, de lo que pude aportar en el Real Madrid como en la Selección y por un nuevo año y nuevas cosas lindas que se vienen.

Desde debutar como profesional a los 14 años y sostener todo ese reconocimiento acumulado hasta el día de hoy cómo lo asumes ¿Pesa, te genera presión, compromiso?

Soy muy afortunada de muchas cosas, soy bendecida, a mi corta edad poder generar tantas cosas, motivar e inspirar a miles de personas. Y creo yo que es algo muy bueno que tengo, no lo tomo como peso, sino como bendición, como agradecimiento.

El año anterior fue un año especial por tu segunda nominación al balón de oro ¿Qué te mueve ahora mismo en lo deportivo?

El día a día es trabajar duro, querer ganar grandes cosas ahora con el club. Y ganar un título con la selección es también la motivación, esa espinita que nos quedó en el 2025. Seguir trabajando, seguir mejorando y dando lo mejor de mí.

Desde la autocrítica ¿Qué ha faltado para el título con la Selección, con el Real Madrid?

Muchas cosas quizás pueden pasar en lo colectivo. Pero hay que ser muy autocrítico en lo individual, en lo que tu puedes dar, en tu 100 % en esa mejora individual. Estoy muy joven, tengo que mejorar muchos aspectos, pero es trabajar día a día y mejorarlo, y como tú dices, ser autocrítica.

¿Cómo ha sido tu adaptación a un fútbol y a una vida diferentes en España?

Al principio es difícil porque estás acostumbrado a una cultura totalmente diferente, pero desde el primer momento la gente me ha acogido muy bien y ya van tres añitos… muy contenta de estar aquí.

¿Qué te ilusiona del proceso del fútbol femenino que estás viviendo?

Sin duda alguna el fútbol femenino ha dado un paso adelante, un crecimiento bastante grande. Yo la verdad me siento muy feliz de hacer parte de este lindo proceso… ya se puede admirar como tal a una mujer en esa parte del fútbol: a una Marta, a una Mayra, a una Carolina Arías, así que motivar en inspirar a tantas niñas es muy importante para mí y la verdad es que seguir en este lindo camino, en que nuestro fútbol femenino siga creciendo es de mucho trabajo pero seguimos.

Has insistido en la necesidad de más desarrollo en Colombia. ¿Cuál es el punto crítico?

En cuanto a resultados que hemos tenido con nuestra selección, habla de esas ganas y del talento que tenemos en Colombia, a pesar de que no tenemos como tal una liga digna de poder contar todo el año con competiciones...Nunca está demás que realmente nos apoyen, que vean ese talento tanto de las jóvenes como de las que ya están más veteranas, de ese crecimiento, de esas ganas que tenemos y yo creo que no hay duda de que algún día las cosas van a cambiar y van a mejorar muchísimo más.

