Luis Díaz deja con la boca abierta a todo el mundo; "la está sacando del estadio en la Bundesliga"

El jugador colombiano del momento en el mundo es Luis Díaz. El extremo de 29 años no para de sobresalir con el Bayern Múnich y de confirmar que es uno de los mejores fichajes del último tiempo en el 'viejo continente'. El guajiro viene marcando la diferencia a punta de goles y asistencias, sin embargo, su actuación contra el Hoffenheim fue para ponerse de pie y aplaudir.

Díaz Marulanda se fajó con tres goles y por si no fuera suficiente provocó los dos penaltis que pusieron a festejar a su compañero Harry Kane. Dicho esto, el 'cafetero' tuvo incidencia directa en los cinco goles de la 'paliza' 5-1 sobre el Hoffenheim. Sus grandes presentaciones han generado miles de comentarios y conceptos positivos, como el de Reinaldo Rueda, exentrenador de la Selección Colombia.

"Muy contento por lo que nos brindó 'Lucho' en su momento. Por esa gran proyección, porque la sacó del estadio, rompió todos los esquemas con su paso a la Bundesliga. Ahora muy emocionado por esa 'súper' adaptación y las respuestas que ha dado en la liga alemana ha sido muy sensacional y nos llena de mucho orgullo a todos los colombianos", dijo el experimentado DT hace un par de días en la gala de premiación de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Y es que 'Lucho' ya llegó a los 30 partidos con la camiseta del conjunto 'bávaro', en los cuales registra 18 goles y 15 asistencias, con un acumulado de 2.459 minutos de juego. Esas estadísticas han convencido a la afición y la prensa de que su llegada no fue casualidad desde el Liverpool y despejaron las dudas sobre el dinero que Bayern desembolsó para hacerse con sus servicios.



Conoce a la perfección a Luis Díaz

Reinaldo Rueda es un entrenador de quilates en el fútbol colombiano e incluso a nivel internacional. El caleño ha dirigido a las selecciones de Honduras, Ecuador, Chile y Colombia. A 'Lucho' tuvo la oportunidad de dirigirlo entre el 2021 y 2022 con la 'tricolor'. El remate de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 y la Copa América de 2021 fueron las competencias en la que ambos compartieron.



Sin embargo, el desenlace no fue el mejor. El combinado nacional fue tercero en la Copa América y se quedó por fuera de la Copa del Mundo, tras haber acudido de forma consecutiva en Brasil 2014 y Rusia 2018.