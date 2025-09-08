"Traspaso de locos"; crudas revelaciones del fichaje de Jhon Durán por Fenerbahce

De Jhon Durán se viene hablando repetidamente en la prensa europea, gracias a su presencia en el Fenerbahce, al que llegó procedente del Al Nassr, de Arabia Saudita, para la temporada 2025/2026, en una de las transferencias relevantes en el fútbol de Europa ante las cualidades futbolísticas del atacante e igualmente por su personalidad fuerte y sus sonadas polémicas.

Y ahora el que salió a dar detalles de cómo se pudo hacer la transferencia por parte del equipo de la Liga de Turquía fue Devin Özek, director deportivo del Fenerbahce, quien se refirió sobre el tema en una entrevista con 'Bild'.

El directivo recalcó que la operación no resultó sencilla, como quiera que el jugador surgido en la cantera de Envigado había recibido varias atractivas ofertas de importantes clubes, más teniendo en cuenta sus antecedentes en Aston Villa.

"Hacía unos meses, a Jhon lo traspasaron a Arabia Saudí por 75 millones de euros (desde Inglaterra). Era prácticamente imposible ficharlo, sobre todo porque tenía varias ofertas importantes de la Premier League. Al principio, nos rechazaron. Fue ahí cuando volé a Colombia para verlo. Pasé una semana allí. Intentamos convencer a su familia, a sus asesores y a él mismo durante una semana, y no nos dimos por vencidos. Las negociaciones no fueron fáciles. Fue un traspaso de locos, ¡pero ahora confío plenamente en él!", explicó Özek.

Además de eso, el importante hombre en la estructura de Fenerbahce agregó que "el mercado de fichajes fue bueno para nosotros; pudimos implementar muchas cosas. También tuvimos suerte con algunos fichajes. Ahora necesitamos encontrar un entrenador que se adapte a este proyecto. Entonces habremos tenido una temporada exitosa".

Cabe recordar que Durán lleva dos partidos en la superliga turca con una asistencia y sin goles. Mientras tanto, en las fases previas de la Champions League marcó una anotación. El colombiano se viene recuperando de una lesión muscular, sufrida en el duelo contra Benfica, por el torneo europeo, en una sonada dolencia.

¿Que dijo Néstor Lorenzo de Jhon Durán?

A la par de lo que dicen en Turquía de él; este lunes en la rueda de prensa Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, recordó al atacante y volvió a negar cualquier encontrón en el camerino, durante el duelo frente a Perú. "Terminamos de ganar el otro día y seguían preguntando por Jhon Durán, ya se aclaró ese tema y siguen diciendo que nos peleamos en el vestuario, por favor, esa gente le hace mal al fútbol colombiano", expresó el argentino al servicio de la FCF.