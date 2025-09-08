Publicidad

"Ganar el Mundial 2026 sería el final perfecto para la carrera de Cristiano Ronaldo"

En la antesala de un nuevo partido de Portugal en las Eliminatorias europeas, en las toldas del conjunto lusitano se refirieron a Cristiano Ronaldo, su gran capitán y figura.

Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección de Portugal.
Getty
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:37 p. m.