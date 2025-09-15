Ya suenan primeros candidatos para ser técnicos de Nacional, ¿quiénes son?

En Atlético Nacional existe una inmensa incertidumbre en las últimas horas, ya que en el ambiente del club se habla de la inminente salida de Javier Gandolfi, quien no ha obtenido los mejores resultados y que en la más reciente derrota frente a Atlético Bucaramanga puso por algunos minutos a cuatro extranjeros en cancha incumpliendo la norma del fútbol de nuestro país. Tal es el momento de crisis, que ya son varios los nombres que suenan como el posible reemplazo del DT argentino.

Se trata de tres candidatos. Uno ya pasó por el balompié colombiano y otros dos nunca han estado cerca de dirigir en territorio 'cafetero'. "Luis Zubeldía, Walter Ribonetto y Vicente Sánchez son los candidatos para llegar a Atlético Nacional", fue la información que reveló el periodista José Luis Alarcón para la cadena 'ESPN'.

#ESPNEquipoFColombia



"Zubeldía, Ribonetto y Vicente Sánchez son los candidatos para llegar a Atlético Nacional"



José Luis Alarcón, sobre los posibles nuevos entrenadores para el verde.



▶️ No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/41353UsqUv — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 16, 2025

Una lupa sobre Zubeldía, Ribonetto y Sánchez

El primer nombre ya sabe lo que es dirigir en Colombia y conoce bien el medio. Luis Zubeldía dirigió a Independiente Medellín, el archirrival de Nacional, en 2017. Si bien no logró ningún titulo, sus números no fueron del todo malos: 17 victorias, tres empates y ocho derrotas para un rendimiento del 64.2%. El nacido en Santa Rosa, La Pampa, ha dirigido en clubes como Lanús, Barcelona de Ecuador, Racing Club, Liga de Quito, Santos Laguna, Deportivo Alavés, Cerro Porteño y Sao Paulo.

En el tiempo más reciente, más exactamente en 2024, Zubeldía tuvo un episodio muy recordado con James Rodríguez. Al '10' lo tuvo en Sao Paulo y poco lo utilizó alegando que él no había pedido su fichaje.

Publicidad

El segundo postulado es Walter Ribonetto, quien tiene 51 años y ha dirigido en Talleres de Córdoba, Melgar de Perú y actualmente en Godoy Cruz. Su data no es la mejor, pues en seis encuentros ha sufrido cuatro derrotas, ha sacado un empate y apenas tiene un triunfo.

Por último, Vicente Sánchez es un exjugador uruguayo que vistió la camiseta de clubes como Sud América, Tacuarembó, Nacional, Toluca, Schalke 04, América de México, Colorado Rapids, Defensor Sporting y Houston Dynamo. En este 2025 debutó como DT con el Cruz Azul al asumir de forma interina, dejando un buen registro: 12 victorias, cinco empates y dos derrotas. Durante su paso por el conjunto 'cementero' entrenó a Kevin Mier y Willer Ditta.