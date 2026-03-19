"Un tipo como James Rodríguez no puede pedir no cobrar un penalti; el equipo se molestó"

El paso de James Rodríguez por el Sao Paulo, de Brasil, no fue el más exitoso en lo personal, ya que tuvo tres entrenadores, no logró consolidarse con ninguno y hasta la fecha sigue generando comentarios por algunas decisiones o actitudes que no cayeron bien en sus directores técnicos, como en el caso de Thiago Carpini, quien decidió contar un momento puntual en el que la relación con el colombiano no volvió a ser la misma.

En una entrevista con 'Charla Podcast', el timonel brasileño se refirió al partido por Copa de Brasil en el que el mediocampista cucuteño no tomó la responsabilidad de patear una pena máxima, porque venía de fallar una en Copa Sudamericana frente a Liga de Quito.



Críticas en Brasil a James Rodríguez por no cobrar un penalti

En el relato, el técnico Thiago Carpini comenzó diciendo que "cuando llegamos a cuartos de final contra Novorizontino, un tipo como James no puede pedir que no cobre un penal porque le falta confianza. Yo no podía decir eso en la rueda de prensa pero los que estuvieron allí lo saben. El grupo se molestó", agregando que en este instante, "cuando nos reunimos en el círculo a hablar, él nos recordó el penal que erró en la Copa Sudamericana. Ya se imaginarán lo que quise hacerle".

De hecho, el exDT del Sao Paulo mencionó que eso fue algo que le costó su puesto en el cuadro 'tricolor', especialmente porque "todo el estadio coreaba su nombre y a mí me llamaban 'burro', me pareció una tontería, pero es parte del trabajo".

James Rodríguez, en su paso por Sao Paulo AFP

Seguido a eso, Thiago Carpini recordó que no quiso señalar a James Rodríguez, por lo que a los medios de comunicación les dio unas declaraciones políticamente correctas, algo que también lo condenó en su estadía en el importante elenco brasileño. "En la rueda de prensa me preguntaron sobre los criterios para elegir al lanzador de penaltis, respiré hondo y dije que varias personas habían practicado, que dejaríamos que lo lanzara quien nos inspirara más confianza. Y cuando dije eso, dijeron que era un desastre, que tenían que cambiar de entrenador", explicó.



Para cerrar su relato, el ex técnico del Sao Paulo no dudó en reconocer la calidad del colombiano, el estatus que tiene como estrella mundial, pero que también tenía que pensar en las otras figuras del plantel e intentar ser justo con todos. "Técnicamente, he visto pocos como James Rodríguez. Tuvo una carrera de altísimo nivel, pero creo que no quería pagar ese precio. Sao Paulo está muy por encima de cualquier jugador. Tuve a mi cargo a un grupo de futbolistas del mismo calibre que James, como Lucas, Rafinha, Calleri, Arboleda, todos con 10 años en el club. No podía pensar solo en James".

Thiago Carpini revela bastidores inéditos de James Rodríguez no São Paulo:



"Quando vamos para as quartas, contra o Novorizontino, um cara como o James não pode pedir para não bater um pênalti por estar sem confiança. Eu não podia falar isso na coletiva. Mas quem estava lá sabe.… pic.twitter.com/6RYrZnw3az — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) March 19, 2026

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Cabe recordar que en su paso por Brasil, Rodríguez Rubio disputó 22 partidos entre torneos locales e internacionales, marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Se coronó campeón de la Copa de Brasil 2023, pero no fue tenido en cuenta en dicha final.