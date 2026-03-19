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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Un tipo como James Rodríguez no puede pedir no cobrar un penalti; el equipo se molestó"

"Un tipo como James Rodríguez no puede pedir no cobrar un penalti; el equipo se molestó"

Desde Brasil, donde el mediocampista colombiano tuvo un paso por el Sao Paulo, hablaron de una controversia de James Rodríguez en dicho equipo, cuando decidió no patear una pena máxima.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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James Rodríguez Sao Paulo
James Rodríguez en su paso por el Sao Paulo de Brasil - Foto:
AFP

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