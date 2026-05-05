Se planea cumbre en FIFA con la Selección de Irán, a semanas del Mundial 2026: Infantino, al frente

La FIFA ha invitado a la federación iraní de fútbol (FFIRI) a su sede para mantener conversaciones sobre la participación del país en el Mundial 2026, según informó una fuente a la AFP el martes.

La presencia de Irán en el torneo, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio, ha estado rodeada de incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según la fuente, la FIFA había solicitado al FFIRI que visitara su sede en Zúrich "antes del 20 de mayo para prepararse para la Copa del Mundo". La semana pasada, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán jugará sus partidos del Mundial en Estados Unidos según lo previsto.

"Permítanme comenzar por lo básico, confirmando de inmediato que, por supuesto, Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo Infantino al dirigirse a los delegados en el Congreso de la FIFA en Vancouver.



"Y por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América." La delegación iraní fue la única ausente del congreso de 211 miembros tras un enfrentamiento con funcionarios fronterizos canadienses.

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Según los medios iraníes, el presidente de las Fuerzas Armadas de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, antiguo miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán (CGRI), y dos colegas regresaron a casa tras ser "insultados" por agentes de inmigración canadienses.

Selección Irán - Foto: AFP

Canadá, que designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista en 2024, declaró que las personas vinculadas a esta fuerza eran "inadmisibles". A su regreso a casa, Taj declaró a los medios locales que deseaba reunirse con la FIFA para tratar diversos temas.

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Irán, que tendrá su sede en Tucson, Arizona, durante el Mundial, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G.Los iraníes debutarán en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.