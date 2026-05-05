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Gol Caracol  / Se planea cumbre en FIFA con la Selección de Irán, a semanas del Mundial 2026: Infantino, al frente

Se planea cumbre en FIFA con la Selección de Irán, a semanas del Mundial 2026: Infantino, al frente

La FIFA había solicitado al FFIRI visitar su sede en Zúrich "antes del 20 de mayo para prepararse para la Copa del Mundo". Gianni Infantino no tiene dudas de la presencia de Irán en el Mundial.

Por: AFP
Actualizado: 5 de may, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló sobre los casos de violencia en México
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AFP

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