"Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en la luna del fútbol, son de otro planeta"

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en el ocaso de sus excelsas carreras deportivas, pero no paran de sorprender con sus actuaciones en sus clubes y esperan liderar a sus respectivas selecciones en el Mundial 2026. Tanto 'Leo' como 'CR7' dominaron la élite del fútbol mundial en el siglo XXI, y pese a que en la actualidad han empezado a surgir nuevas estrellas, los 'cracks' no paran de recibir elogios.

El último en sumarse a los halagos hacia el portugués y el argentino fue Thierry Henry. En un evento en Londres, Inglaterra, el campeón del mundo con la Selección Francia en 1998 mostró respeto por ambos futbolistas ya que, pese a sus edades, siguen evidenciando esa magia y talento en el campo de juego. Para el exdelantero 'galo' tanto la 'Pulga' como el 'Bicho' "son de otro planeta".

Cristiano Ronaldo, delantero y capitán de Al Nassr, anotó un doblete contra Al Najma, en la Liga de Arabia Saudita AFP

"No es sólo el hecho de estar siempre en el top mundial; de sus goles, sus récords... A mí me alucina su longevidad, eso es lo que yo más les respeto. Hablar de longevidad es hablar de comer bien, no salir de fiesta, estar en familia, entrenar bien, trabajar más que nadie", dijo en primer instancia Henry en conversación con el diario 'Marca' de España.



Si bien, el exastro francés y actual comentarista de fútbol se inclina un poco más por Messi Cuccittini, debido a que compartieron vestuario en el Barcelona, dejó claro que nunca iría en contra o diría ningún comentario negativo sobre Cristiano Ronaldo. Para Henry, el lusitano y el argentino con esa rivalidad que han tenido, se hicieron mejores.

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"Por supuesto, yo jugué con Leo, y lo prefiero por una cuestión sentimental, pero por eso nunca iré contra Cristiano. Los dos están en la luna del fútbol. Son de otro planeta. Se han hecho mejores uno al otro, como Nadal y Federer, Prost-Senna, y otros en la historia del deporte. Cris y Leo están fuera de concurso", terminó por indicar la exestrella del Arsenal.

Lionel Messi, celebra gol con el Inter Miami - Foto: AFP

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugarán su último Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La 'Pulga' defiende la corona con Argentina, mientras que el popular 'CR7' intentará llevar a Portugal a lo más alto del podio, y otra de sus metas es la de llegar a los mil goles en su carrera profesional.