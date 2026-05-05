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Gol Caracol  / "Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en la luna del fútbol, son de otro planeta"

"Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en la luna del fútbol, son de otro planeta"

Pese a que han surgido nuevas estrellas en el fútbol mundial, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo los mejores para muchos. Un campeón del mundo con Francia se desató en elogios.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; estrellas del fútbol mundial.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; estrellas del fútbol mundial.
AFP

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