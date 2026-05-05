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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Arsenal vs. Atlético de Madrid por un lugar en la final de Champions League

A qué hora juega HOY Arsenal vs. Atlético de Madrid por un lugar en la final de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan HOY en el Emirates Stadium, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. La serie entre 'gunners' y 'colchoneros' está 1-1.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Champions League.
Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Champions League.
AFP

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