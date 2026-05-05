A qué hora juega HOY Arsenal vs. Atlético de Madrid por un lugar en la final de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid buscarán este martes un lugar en la final de la presente edición de la Champions League. 'Gunners' y 'colchoneros' rivalizarán este en el Emirates Stadium con sólo un objetivo en mente: ganar para estar en la definición en Hungría.

El duelo de ida por las semifinales en el Metropolitano se presentó parejo, con opciones de bando y bando, pero también hubo una serie de polémicas que fueron reclamadas por Mikel Arteta, director técnico del Arsenal. Finalmente, la contienda en la capital de España quedó en tablas, por marcador de 1-1, por lo que todo se definirá en Londres.

Voces de los protagonistas

"Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho mañana (martes). Tengo muchas ganas de vivir esto y de estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo", esas fueron las palabras de Mikel Arteta, en rueda de prensa previa de la definición de este martes en Londres.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. AFP

Por su parte, Diego Simeone se mostró convencido en hacer una buena presentación en tierras inglesas para inclinar la balanza a su favor y avanzar a la gran final del máximo torneo de clubes en Europa.



"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", expresó el 'Cholo' a los medios de comunicación.

Arsenal vs. Atlético de Madrid. Getty Images - IA.

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A qué hora juega HOY Arsenal vs. Atlético de Madrid por un lugar en final de Champions League

En ese orden de ideas, este vibrante compromiso por la vuelta de la semifinales de la Liga de Campeones entre 'gunners' y 'colchoneros' será HOY martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, en horario de las 2:00 de la tarde para Colombia y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Espn y Disney+ Preimium. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.