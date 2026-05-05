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Gol Caracol  / Escándalo y polémica en Real Madrid, con Mbappé en yate, con su novia, a días de juego con Barcelona

Escándalo y polémica en Real Madrid, con Mbappé en yate, con su novia, a días de juego con Barcelona

De Kylian Mbappé se habla en la prensa de España y los hinchas del Real Madrid están presentes en las redes sociales con críticas en contra de una de las figuras del plantel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Kylian Mbappé es una de las figuras del Real Madrid.
Kylian Mbappé es una de las figuras del Real Madrid.
AFP

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