James Rodríguez, ¡atento!; así será el camino que deberá recorrer, para coronarse en la MLS

La temporada de transición de la MLS en la primera mitad de 2027, antes de alinear su calendario con las grandes ligas europeas ese mismo año, constará de solo 14 jornadas y de unos 'playoff' al título, según anunció este jueves la liga.

La MLS aprobó el año pasado un cambio de calendario para disputar la temporada de finales de julio a finales de mayo, con una pausa invernal en enero, en lugar del actual calendario basado en el año natural.

La actual temporada 2026 será la última que se juegue según el año natural, mientras que la 2027-28 inaugurará el nuevo calendario. Entre ambas se disputará una temporada de transición o 'sprint' en la primera mitad de 2027.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps AFP

La MLS anunció este jueves los detalles de esa temporada 'sprint', que constará de solo 14 partidos de temporada regular, en lugar de los 34 de la actual.



Durante esa temporada regular, los equipos solo se enfrentarán con sus 14 rivales de conferencia, con siete partidos como local y siete como visitante.

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Los ocho mejores de cada conferencia jugarán en unos 'playoff' con eliminatorias a partido único, que culminará en la 'MLS Cup' para definir al campeón de liga entre el mejor del Este y el del Oeste, único cruce entre ambas conferencias.

La temporada regular se disputará entre febrero y abril, mientras que la fase final será en mayo. Esa temporada de transición también servirá para definir a los equipos que se clasificarán para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2028.

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Al anunciar su nuevo calendario, la MLS también adelantó que introducirá cambios en el formato de la temporada regular y de los 'playoffs', aunque por el momento estos ajustes no han trascendido.

James Rodríguez en juego con el Minnesota United en la MLS - Foto: Getty Images

Cabe destacar que, además de Lionel Messi y 'compañía'; una de las grandes figuras que se perfila a coronarse campeón en el torneo es James Rodríguez. Y es que, a pesar que el colombiano solo tiene contrato hasta mitad de año, con la posible extensión hasta el final de temporada podría revalidarlo como uno de los favoritos a ganar.