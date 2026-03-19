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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, ¡atento!; así será el camino que deberá recorrer, para coronarse en la MLS

James Rodríguez, ¡atento!; así será el camino que deberá recorrer, para coronarse en la MLS

El colombiano, quien hasta ahora suma sus primeros minutos con Minnesota United; ya conoce cuál será el formato con el que irá en busca del título, este año, en el fútbol estadounidense.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps, por la MLS
James Rodríguez, volante colombiano, debutó con Minnesota United contra Vancouver Whitecaps, por la MLS
AFP

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