La razón por la que Juan Fernando Quintero no fue convocado por la Selección Colombia; es de peso

La Selección Colombia ya calienta motores para los juegos de preparación en esta fecha FIFA. El combinado 'tricolor' se verá las caras contra la selección de Nueva Zelanda, el próximo sábado 15 de noviembre, y luego jugará frente a Australia, el 18 de noviembre.

Este viernes se conoció la lista de convocados para los partidos. El técnico Néstor Lorenzo llamó a la mayoría de los jugadores que estuvieron en las eliminatorias al campeonato del mundo, pero una ausencia llamó la atención. Se trata de Juan Fernando Quintero, el volante de River Plate, que siempre ha sido un habitual entre los llamados. El volante estuvo en los últimos encuentros preparatorios frente a México y Canadá, pero en esta lista sorpresivamente no figuró, lo que llevó a muchos a preguntarse el por qué de su no convocatoria.

Sin embargo, en el programa Jugada Maestra de la app Ditu, nuestro director Javier Hernández Bonnet disipó todas las dudas y contó cuál fue la razón por la que no apareció entre los convocados. "Falta un jugador que se llama Juan Fernando Quintero, no lo convoca porque hubo una solicitud de River Plate, porque juegan clásico el proximo domingo, hubo una solicitud que, por lo que me contaron, la comandó el propio jugador que le pidió al profesor Néstor Lorenzo que para él era muy importante el jugar ese partido, que le servía más a la selección él jugando ese partido con la camiseta de River, que en esta gira, porque todavía falta para el campeonato mundial, falta por lo menos 4 o 5 partidos preparatorios antes de jugar el primer cotejo de la Copa del Mundo con un rival que todavía desconocemos, porque hasta el 5 de diciembre no vamos a tener el calendario con los rivales que le toca a Colombia en la primera ronda", explicó Hernández Bonnet.

Juan Fernando Quintero no irá con la Selección Colombia, por jugar el superclásico argentino con River este domingo AFP

Teniendo en cuenta lo dicho por el periodista, Quintero puso por encima a su equipo, sobre todo porque está en una mala situación que los tiene penando por clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, y tendrán un partido crucial este domingo contra Boca Juniors en una nueva edición del clásico argentino, donde de perder se agravaría aún más la situación del técnico Marcelo Gallardo.

El exRacing ha sido uno de los pocos que ha recibido buenas críticas de la prensa argentina en la campaña de River, no obstante no ha estado al nivel que lo llevó a ser ficha clave en la obtención de la Libertadores 2018 por parte del equipo 'millonario'.