Nuevo mensaje por grave lesión de Hakimi, por falta de Luis Díaz; “tomar las mejores decisiones”

La dura lesión que sufrió Achraf Hakimi luego de una falta de Luis Díaz el pasado martes en el partido de PSG 1-2 Bayern Múnich, por Champions League, tiene novedades y noticias respecto a lo que se le viene al talentoso jugador africano en su recuperación, pensando no solo en su club sino también en la selección.

Por eso, el técnico de Marruecos, Walid Regragui, dio una rueda de prensa este viernes luego de dar la convocatoria para los partidos contra Mozambique (viernes 14 de noviembre) y Uganda (martes 18 de noviembre), en los que por supuesto no está incluido el lateral derecho del París Saint Germain, pero refiriéndose a lo que le sucedió días atrás.



Noticias desde Marruecos sobre lesión de Achraf Hakimi

El estratega decidió destacar el físico y la capacidad del lateral, señalando que "si hay un jugador que puede recuperarse rápidamente, ese es Hakimi. Tengo confianza en él", pero dejó claro que tampoco lo arriesgarán por más de que sea su máxima figura: "Solo lo haremos jugar cuando esté al 100 por ciento".

🚨🇲🇦 Morocco coach Regragui: “Achraf Hakimi will be with us for AFCON, on and off the pitch”.



"If there's a player who can make a fast comeback, that's Hakimi. I am confident. We will only play him when he's 100% ready".

De igual manera, Walid Regragui despejó las dudas de una posible ausencia de Achraf Hakimi en la Copa Africana de Naciones que casualmente se disputará en Marruecos, y por la alta expectativa que hay quieren contar con su estrella, que prendió las alarmas por la grave lesión de tobillo izquierdo luego de una dura entrada del colombiano Luis Díaz, quien se fue expulsado del duelo entre PSG y Bayern Múnich, por la Champions League.

"Nuestro cuerpo médico y el del PSG están trabajando en estrecha colaboración para tomar las mejores decisiones. Trabajaremos para que esté desde el primer partido (de la Copa Africana), porque es el jugador más importante para mí y para Marruecos", cerró diciendo el DT del combinado africano en las últimas horas.

Luis Díaz y Achraf Hakimi en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

Lo cierto es que la polémica acción que involucró a Luis Díaz y a Achraf Hakimi sigue teniendo repercusiones, novedades y noticias, como pasó el jueves con la declaración del legendario Toni Kroos, quien le dio un espaldarazo a 'Lucho' y mencionó que fue injustamente expulsado.

"Para mí está claro, no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada. Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada", afirmó el exBayern Múnich y Real Madrid, en esta acción que ha dejado muchas opiniones divididas al tratarse del guajiro, quien no acostumbra a ver tarjeta roja o entrar de mala manera a sus rivales.