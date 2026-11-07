A qué hora juega HOY América vs. Cali y dónde ver EN VIVO por TV el clásico vallecaucano

Este sábado 7 de noviembre, el estadio Olímpico Pascual Guerrero se vestirá de gala para vivir una nueva edición del apasionante clásico vallecaucano entre América y el Deportivo Cali, válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026.

El duelo promete emociones al límite, ya que ambos equipos llegan en un momento excepcional de la temporada y situados en la parte alta de la tabla.

Publicidad

Por el lado de los 'diablos rojos' marchan en el segundo lugar con 35 unidades, mientras que el 'verdiblanco' lo escolta de cerca en la tercera posición con 33 puntos. Con el boleto a los cuadrangulares ya asegurado, el gran objetivo de esta noche es quedarse con el codiciado 'punto invisible'.

Jugadores de América de Cali en uno de los partidos por Liga BetPlay II-2026. Foto oficial del América de Cali

Publicidad

Un clásico vallecaucano con tono emocional

En la antesala de este decisivo compromiso, el entrenador 'escarlata', David González, marcó el tono emocional y el objetivo con el que su equipo saldrá a la cancha del Pascual Guerrero.

"La sensación tiene que ser de victoria, ganar un clásico es subir el orgullo, sentirse importante y eso es lo que queremos hacer sentir al hincha americano, que se sienta importante, que se sienta respaldado en la cancha y que salga del estadio con la alegría de haber ganado", señaló.

Publicidad

Los convocados del América para el juego de HOY en el Pascual:

Arqueros: Jean Fernandes, Juan Montoya.

Jean Fernandes, Juan Montoya. Defensas: Marlon Torres, Dany Rosero, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Yani Quintero, Ómar Bertel.

Marlon Torres, Dany Rosero, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Yani Quintero, Ómar Bertel. Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Juan Aponzá.

Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Juan Aponzá. Delanteros: Jhon Murillo, Daniel Valencia, Yeison Guzmán, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Jhordy Camacho, Tilman Palacios.

Jhon Murillo, Daniel Valencia, Yeison Guzmán, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Jhordy Camacho, Tilman Palacios.

América y Cali rivalizan este sábado en el Pascual Guerrero por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Fotos oficiales de los X de @@AmericadeCali y @DeportivoCaliCP

A qué hora juega HOY América vs. Cali y dónde ver EN VIVO por TV el clásico vallecaucano

Publicidad

Día: sábado 7 de noviembre del 2026.

Jornada: fecha 18 de la Liga II.

Hora: 8:15 p.m.

Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca).

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

Transmisión por TV: Win Fútbol.

ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en nuestro portal podrá seguir el minuto a minuto en vivo del clásico entre 'diablos rojos' y 'azucareros'. No se pierda las mejores jugadas, los goles, las polémicas y todo el análisis postpartido: la crónica detallada, la tabla de posiciones actualizada al instante y las reacciones de los protagonistas en rueda de prensa.