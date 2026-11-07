Marino Hinestroza no olvida pasado en Palmeiras, pero los avisa para partido definitivo con Vasco

En la antesala de un partido decisivo frente al Palmeiras en la Copa de Brasil, Marino Hinestroza conversó 'largo y tendido' con 'Globo Esporte'. Allí, el extremo vallecaucano habló sobre el presente del Vasco da Gama, su equipo, y repasó pasajes fundamentales de su carrera deportiva.

Con la mira puesta en remontar la serie contra el 'verdao' - que va 0-1- y alcanzar la final para pelear por un título, el exAtlético Nacional dejó clara cuál es la mentalidad con la que afrontarán en su escuadra dicho compromiso. Marino enfatizó la necesidad de cambiar el chip y salir con máxima determinación al terreno de juego.

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"No sé si vamos a tomar el jugo de la ira o algún otro tipo de jugo, pero tenemos que tomar algo. Y definitivamente, lo vamos a tomar para darle la vuelta al partido. Lo necesitamos para competir en una final que sería muy importante para nosotros y para nuestros aficionados”, declaró Hinestroza.

Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama. Foto oficial del Vasco da Gama

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Un duelo especial por su formación y aprendizaje en el Palmeiras

Si bien Marino lucha día a día por mantener un buen nivel en el 'gigante de la colina', en el pasado supo vestir los colores del Palmeiras. El oriundo de la ciudad de Cali llegó muy joven a tierras brasileñas: tenía sólo 17 años, fue fichado en 2020 y estuvo un curso. Aunque hay que indicar que no actuó para el primer equipo.

En ese orden de ideas, Hinestroza rememoró que su paso por el 'verdao' le sirvió en su desarrollo futbolístico y personal, que tuvo muchos aprendizajes.

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"Mi etapa en el Palmeiras fue la mejor de mi vida como persona, porque llegué a este país muy joven, con 17 años. Una cultura diferente, un idioma diferente, que me hicieron madurar muy rápido como persona y como jugador. El Palmeiras es un equipo que siempre lucha en los torneos. Así que aprendí mucho cuando di el salto al nivel profesional", reflexionó.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de Copa Sudamericana AFP

Y es que durante su estancia en el conjunto paulista compartió vestuario con figuras experimentadas que dejaron una huella en su estilo de trabajo. "Recuerdo a Deyverson, a Felipe Melo... Incluso charlé con él una vez durante un entrenamiento. Durante la pandemia, me ascendieron a varios equipos, pero no llegué a jugar. No pude jugar profesionalmente, pero aprendí mucho en los entrenamientos", agregó.

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Así las cosas, con esa madurez adquirida y el hambre de gloria intacto, Hinestroza buscará ser clave para revertir el marcador contra Palmeiras y regalarle una nueva alegría a la hinchada del Vasco. Este juego será este domingo 8 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.