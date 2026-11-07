Pellegrini se alegra por convocatoria de Nelson Deossa en Colombia: “Tiene muchas condiciones"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha advertido este que "jugar de visitatante siempre es difícil" aunque sea contra un rival de la zona baja y considerado que el Elche, su rival de mañana en el Martínez Valero, es un equipo que viene mejorando tras una serie de problemas de adaptación" al sistema de su nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi.

Pellegrini ha anunciado este sábado en rueda de prensa que el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo, lesionado en el pasado parón de selecciones, "tiene el alta médica y es probable que entre" en la lista de convocados para jugar en el campo del Elche.

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El técnico santiaguino ha mostrado su "alegría por Álvaro (Valles) y Marc (Roca)", sus dos pupilos convocados por la Luis de la Fuente, ya que "en el vestuario están muy contentos" por la elección de un "seleccionador nacional que no lo tiene fácil; y si los eligió a ellos, es por el buen momento que están pasando".

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Manuel Pellegrini considera que "es un orgullo para el club tener tantos jugadores en las selecciones", como es el caso del centrocampista colombiano Nelson Deossa, citado por primera vez por el combinado cafetero y que "tiene muchas condiciones para adaptarse al fútbol español".



Una decena de béticos partirá durante el parón FIFA, sin embargo, y el preparador verdiblanco advirtió que "no es ideal que haya tantos jugadores fuera" para el encuentro de Copa del Rey que disputará el jueves contra el Navalcarnero, aunque se preocupará "de eso a partir del lunes, cuando termine el partido del Elche".

Con el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández aún de baja por lesión, Pellegrini sólo tiene disponible a un delantero de formación, el irlandés Troy Parrott, que no marca hace dos meses con la casaca bética pero "aporta al equipo", por lo que le tiene "la misma confianza que cuando marcó en partidos decisivos: mantiene un nivel estable y los goles llegarán antes o después", dijo.