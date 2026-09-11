Primeras palabras de Juan Guillermo Cuadrado, tras convertirse en jugador de Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado comenzó una nueva etapa en su carrera profesional. El pasado jueves 10 de septiembre, el experimentado futbolista colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios, club al que llega después de una extensa trayectoria internacional y tras casi dos décadas en el fútbol europeo.

Horas después de su presentación en el conjunto bogotano, Cuadrado compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedirse de una etapa que comenzó en 2009, cuando dejó al Independiente Medellín para emprender su aventura en Italia con el Udinese.

"Después de casi 20 años en Europa. No sé qué escribir. Simplemente gracias a cada club que me permitió crecer como jugador y persona", escribió el futbolista colombiano.

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Su recorrido por el 'viejo continente' incluyó ocho equipos. Después de Udinese, pasó por el Lecce, donde comenzó a consolidarse como uno de los futbolistas colombianos destacados en Italia. Posteriormente defendió los colores de la Fiorentina, antes de dar el salto a la Premier League para jugar con el Chelsea.



Sin embargo, fue en la Juventus donde Cuadrado vivió la etapa más extensa y exitosa de su carrera. El colombiano llegó inicialmente a préstamo en 2015 y posteriormente continuó de manera definitiva en el conjunto de Turín, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo durante varias temporadas.

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Precisamente, la 'Vecchia Signora' ocupó un lugar especial en el mensaje de despedida del jugador: "En especial a la Vecchia Signora, donde pasé el mayor tiempo de mi carrera. Gracias, Italia. Estaré siempre agradecido".

Tras su paso por Juventus, Cuadrado continuó su carrera en Italia con el Inter de Milán y posteriormente con el Atalanta. Su último equipo europeo fue el Pisa, al que llegó para la temporada 2025/26, antes de cerrar su ciclo en el fútbol del Viejo Continente.

Juan Guillermo Cuadrado con la camiseta de Millonarios. Getty Images.

Ahora, a sus 38 años, el futbolista nacido en Necoclí afronta un nuevo desafío en Colombia con Millonarios, poniendo fin a una aventura europea que dejó títulos, grandes actuaciones y una huella importante en el fútbol italiano.

Cuadrado también aprovechó su publicación para agradecer a Dios por lo vivido durante su carrera y acompañó sus palabras con una referencia bíblica a Efesios 3:20: “Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar”.

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Así, después de casi 20 años fuera del país, Juan Guillermo Cuadrado cerró uno de los capítulos más importantes de su carrera para comenzar uno nuevo en el fútbol colombiano.