James Rodríguez explicó por qué eligió a Atlético Nacional; "hace mucho no sentía esto"

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano "seducido" por la historia de Atlético Nacional, un club que describió como "grande y único", y al que llega dispuesto a competir y ganar siempre, afirmó este viernes durante su presentación como nuevo jugador del conjunto antioqueño.

"Este club pues todos saben lo que es, es algo grande, es algo único", dijo James durante el acto, transmitido por internet, en el que estuvo acompañado por Sebastián Arango, presidente del club verdiblanco, el entrenador Lucas González, y el director deportivo, Víctor Marulanda.

El centrocampista, de 35 años, explicó que desde las primeras conversaciones con Atlético Nacional, iniciadas el pasado lunes, sintió algo especial que lo llevó a acelerar su regreso al país después de casi dos décadas en el fútbol internacional.

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"Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto", reconoció James, quien aseguró que esos sentimientos son una señal de que "vienen cosas grandes".



"Con Lucas González ya habíamos hablado antes sobre estar juntos y fue más rápido de lo que se pensó. Estoy feliz. Para mí es un sueño. Desde que hablamos el lunes, sentí algo único. Desde hace mucho tiempo, un club no me hacía sentir esto. Me tocaron fibras. No me iba a la cama tranquilo porque quería estar acá. Hay un buen sentimiento y se vienen cosas grandes. Siempre quiero ganar y competir, como lo hace Nacional, entonces es una buena mezcla"

El colombiano destacó además el peso de la camiseta de Nacional, una característica que, lejos de intimidarlo, le resulta atractiva después de haber militado en algunos de los principales clubes de Europa como Bayern de Múnich o Real Madrid.

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"He jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes, tienes que rendir hasta en un entrenamiento", manifestó.

James Rodríguez, entrenando con sus compañeros Foto: @nacionaloficial en X

James Rodríguez (Cúcuta, 1991) regresa a la liga colombiana 19 años después de dejar el Envigado para fichar por el Banfield argentino y emprender una exitosa carrera que lo llevó a Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton, Al Rayyan, Sao Paulo, Olympiacos, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.

El capitán de la selección colombiana aseguró que llega con "mucha hambre" y descartó que su regreso al país tenga como propósito vivir una etapa de tranquilidad antes del final de su carrera: "Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar".

También se mostró dispuesto a desempeñarse en distintas posiciones y recordó que a lo largo de su carrera ha jugado como mediocampista, extremo, diez y por la izquierda, y dejó la decisión en manos de González.

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El entrenador destacó la trayectoria del jugador y consideró que su llegada elevará el nivel de Nacional: "Los buenos siempre tienen que estar en el campo y los buenos tienen que estar juntos".

La llegada de James se produce además en medio de la ambición de Nacional por conquistar su decimonovena liga y volver a competir por la Copa Libertadores, torneo que ha ganado en dos ocasiones.