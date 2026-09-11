Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez explicó por qué eligió a Atlético Nacional; "hace mucho no sentía esto"

James Rodríguez explicó por qué eligió a Atlético Nacional; "hace mucho no sentía esto"

A pesar de que muchos creían que su regreso al fútbol colombiano estaba lejos, James Rodríguez fue claro y sincero, revelando las razones de dicha decisión.

Por: EFE
Actualizado: 11 de sept, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, en entrenamiento
James Rodríguez, en entrenamiento
Foto: @nacionaloficial

James Rodríguez regresa al fútbol colombiano "seducido" por la historia de Atlético Nacional, un club que describió como "grande y único", y al que llega dispuesto a competir y ganar siempre, afirmó este viernes durante su presentación como nuevo jugador del conjunto antioqueño.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Este club pues todos saben lo que es, es algo grande, es algo único", dijo James durante el acto, transmitido por internet, en el que estuvo acompañado por Sebastián Arango, presidente del club verdiblanco, el entrenador Lucas González, y el director deportivo, Víctor Marulanda.

James Rodriguez y Juan Guillermo Cudrado compartiendo tiempo en la selección
Fútbol Colombiano

James Rodríguez y Juan G. Cuadrado siguieron los pasos de Falcao con sonado arribo a la Liga BetPlay

Últimas noticias

Trofeo que se le entregará al campeón de la Liga BetPlay I-2026
Fútbol Colombiano

Estos son los partidos de este fin de semana de la Liga Betplay II 2026; en dónde ver en VIVO por TV

James Rodriguez en entrenamiento
Fútbol Colombiano

James Rodríguez: "Atlético Nacional es como un Real Madrid niño, un club grande y único"

El centrocampista, de 35 años, explicó que desde las primeras conversaciones con Atlético Nacional, iniciadas el pasado lunes, sintió algo especial que lo llevó a acelerar su regreso al país después de casi dos décadas en el fútbol internacional.

Publicidad

"Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto", reconoció James, quien aseguró que esos sentimientos son una señal de que "vienen cosas grandes".

"Con Lucas González ya habíamos hablado antes sobre estar juntos y fue más rápido de lo que se pensó. Estoy feliz. Para mí es un sueño. Desde que hablamos el lunes, sentí algo único. Desde hace mucho tiempo, un club no me hacía sentir esto. Me tocaron fibras. No me iba a la cama tranquilo porque quería estar acá. Hay un buen sentimiento y se vienen cosas grandes. Siempre quiero ganar y competir, como lo hace Nacional, entonces es una buena mezcla"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El colombiano destacó además el peso de la camiseta de Nacional, una característica que, lejos de intimidarlo, le resulta atractiva después de haber militado en algunos de los principales clubes de Europa como Bayern de Múnich o Real Madrid.

Publicidad

"He jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes, tienes que rendir hasta en un entrenamiento", manifestó.

James Rodríguez, entrenando con sus compañeros
James Rodríguez, entrenando con sus compañeros
Foto: @nacionaloficial en X

James Rodríguez (Cúcuta, 1991) regresa a la liga colombiana 19 años después de dejar el Envigado para fichar por el Banfield argentino y emprender una exitosa carrera que lo llevó a Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton, Al Rayyan, Sao Paulo, Olympiacos, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.

El capitán de la selección colombiana aseguró que llega con "mucha hambre" y descartó que su regreso al país tenga como propósito vivir una etapa de tranquilidad antes del final de su carrera: "Yo no vengo a estar tranquilo, yo quiero ganar, yo quiero jugar".

También se mostró dispuesto a desempeñarse en distintas posiciones y recordó que a lo largo de su carrera ha jugado como mediocampista, extremo, diez y por la izquierda, y dejó la decisión en manos de González.

Publicidad

El entrenador destacó la trayectoria del jugador y consideró que su llegada elevará el nivel de Nacional: "Los buenos siempre tienen que estar en el campo y los buenos tienen que estar juntos".

La llegada de James se produce además en medio de la ambición de Nacional por conquistar su decimonovena liga y volver a competir por la Copa Libertadores, torneo que ha ganado en dos ocasiones.

James Rodriguez en su primer entrenamiento en Guarne
Fútbol Colombiano

Hay James Rodríguez para rato; ¿hasta cuándo tiene contrato con Atlético Nacional?

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

James Rodríguez: "Lo de Junior es pasado; la camiseta de Nacional es la que más pesa, ya está"

James Rodriguez, junto al DT de Nacional y los directivos del equipo
Fútbol Colombiano

¿Qué número de camiseta tendrá James Rodríguez en Nacional?; "voy hasta con el 100"

Publicidad

Relacionados

Liga BetPlay

Atlético Nacional

James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad