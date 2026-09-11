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Hay James Rodríguez para rato; ¿hasta cuándo tiene contrato con Atlético Nacional?

El presidente del club antioqueño, Sebastián Arango Botero, dio a conocer los detalles contractuales del mediocampista colombiano, James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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James Rodriguez en su primer entrenamiento en Guarne
James Rodriguez en su primer entrenamiento en Guarne
Foto: @nacionaloficial en X

Atlético Nacional presentó oficialmente este viernes 11 de septiembre a James Rodríguez como su nuevo jugador, en un evento en el que el mediocampista colombiano habló de sus objetivos con el conjunto 'verdolaga'. Además, Sebastián Arango Botero, presidente del club, reveló uno de los detalles más importantes de la negociación: la duración del contrato del capitán de la Selección Colombia.

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El máximo dirigente de Atlético Nacional confirmó que James Rodríguez firmó inicialmente un vínculo con la institución hasta junio de 2027, dejando abierta la posibilidad de que su estadía en el equipo pueda extenderse si ambas partes así lo desean.

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"Inicialmente porque, como con muchos de los compañeros que están llegando y siendo agradecido porque creen en el proyecto desde que los invitamos, al portar ese escudo con orgullo, será hasta junio de 2027", explicó Arango Botero durante la presentación oficial del futbolista.

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El presidente 'verdolaga', además, destacó la confianza que James y los demás refuerzos han depositado en el proyecto deportivo de Nacional y no descartó que la relación pueda prolongarse más allá de la fecha establecida inicialmente.

"Nos encargaremos entre todos, haciendo las cosas de buena manera, para que esa historia sea tan larga como ambas partes queramos y soñemos", agregó el dirigente.

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De esta manera, James Rodríguez tiene asegurada, por ahora, su permanencia en Atlético Nacional durante las próximas temporadas. El colombiano llega al equipo con la intención de convertirse en una pieza importante dentro de un proyecto que apunta a conseguir títulos nacionales e internacionales.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional
Twitter de Atlético Nacional

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Durante su presentación, el mediocampista también habló de otro de los papeles que espera desempeñar dentro del plantel: acompañar a los jugadores jóvenes y transmitirles parte de su experiencia.

"Quiero ayudar a los jóvenes. El fútbol cambió un poco y los de ahora no son como hace años, cuando yo comencé. Tienen otro chip, pero para eso estamos acá, con el fin de guiarlos y vayan por buen camino, en especial que sean gente buena. Seré un apoyo y los ayudaré en lo que quieran", afirmó.

En cuanto a los objetivos deportivos, James no ocultó su ambición. Después de conquistar la Champions League durante su carrera, ahora tiene entre sus grandes metas levantar la Copa Libertadores con Nacional.

"Quiero ganar todo. Ya pude ganar la Champions League y si consigo la Libertadores, será otro sueño más. Vamos paso a paso, pero iremos por todo, ya que así piensa este club. Tenemos que salir a ganar y para eso estamos aquí", concluyó.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional
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