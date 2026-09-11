Medellín no se dejó 'echar tierra' y anunció regreso de Jackson Martínez, que acompañará a Quintero

Hace un par de minutos, Independiente Medellín confirmó importante noticia que se estaba ‘cocinando’ desde días atrás, referente al regreso de uno de los ídolos, pensando en lo que será este segundo semestre del año.

Se trata de Jackson Martínez, quien, a pesar de llevar inactivo como profesional varios años; ahora nuevamente se puso los guayos y vestirá la camisa del cuadro ‘poderoso’, en donde acompañará a Juan Fernando Quintero en la ofensiva del equipo.

Medellín hizo oficial este anuncio a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmando el regreso del delantero de 39 años, quien ya había estado cerca semestres atrás de volverse a vestir de azul y rojo. Sin embargo, no será hasta este 2026 II que se dio luz verde para la noticia.

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“El Equipo del Pueblo S.A. informa el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes referentes en la historia del Deportivo Independiente Medellín y uno de los máximos goleadores de nuestra institución”, indicó de entrada el cuadro paisa, dando la buena nueva a toda la hinchada, que pedía el fichaje de ‘Cha Cha Chá’ a través de las redes sociales.,



[🔴🔵] Jackson Arley Martínez vuelve al lugar que lo vio nacerhttps://t.co/rUNTLlxJ9y — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2026

Enfatizando en el legado y gran recuerdo que dejó el delantero colombiano, durante su primer paso por el ‘decano’; en el equipo ‘poderoso’ anunciaron la llegada del goleador, quien fue clave en la estrella de 2009 por Liga.: “Jackson vuelve a la casa donde nació su historia como profesional, a encontrarse nuevamente con la hinchada que celebró sus goles y que guarda en la memoria el título de 2009, una estrella que marcó para siempre su historia con Medellín”.

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“Su regreso representa mucho más que la llegada de un jugador. Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM”, agregó el conjunto antioqueño a través de un comunicado oficial.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jackson Martínez con Medellín?

En la información compartida por el mismo equipo antioqueño, también se puntualizó sobre los términos de duración que tendrá dicho contrato. Inicialmente serán unos meses, pero, hay posibilidad de que la estadía del goleador en el ‘decano’ pueda durar muchísimo más tiempo.

[🤩🔴🔵] Un amor que por fin vuelve a encontrarse.

¡@JacksonMartinez ES PODEROSO! ❤️💙 pic.twitter.com/cH1xYTjJEq — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2026

“El delantero colombiano se vinculará oficialmente al club con un contrato inicial hasta diciembre y la posibilidad de extender su vínculo, de acuerdo con las condiciones establecidas entre las partes. Bienvenido nuevamente a casa, Jackson. El rojo vuelve a encontrarse con uno de sus grandes ídolos, porque hay historias que el tiempo no borra. Solo espera el momento para volver a escribirlas”, agregó el conjunto ‘poderoso’ en el comunicado compartido en sus canales oficiales.