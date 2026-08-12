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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá la atajada de Álvaro Montero, que fue elogiada en Boca Juniors vs. Recoleta

Vea acá la atajada de Álvaro Montero, que fue elogiada en Boca Juniors vs. Recoleta

El arquero colombiano Álvaro Montero tuvo una tajada clave cuando Boca Juniors perdía 0-1 con Recoleta en La Bombonera, por Copa Sudamericana 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Álvaro Montero en Boca Juniors
Álvaro Montero en Boca Juniors
AFP

Boca Juniors le ganó 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 con protagonismo del colombiano Álvaro Montero, quien se reportó con una atajada clave cuando el xeneize perdía 0-1 con los paraguayos.

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A los 29 minutos, Boca regaló una pelota en mitad del campo. Pedro Ríos transportó y filtró una pelota en ataque para Aldo González. Montero achicó y le ganó el mano a mano.

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