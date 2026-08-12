Vea acá la atajada de Álvaro Montero, que fue elogiada en Boca Juniors vs. Recoleta

Boca Juniors le ganó 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 con protagonismo del colombiano Álvaro Montero, quien se reportó con una atajada clave cuando el xeneize perdía 0-1 con los paraguayos.

A los 29 minutos, Boca regaló una pelota en mitad del campo. Pedro Ríos transportó y filtró una pelota en ataque para Aldo González. Montero achicó y le ganó el mano a mano.

Vea la gran atajada de Álvaro Montero:

Montero y una doble atajada para dejar con vida a Boca. pic.twitter.com/TiXjwQslYG — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 11, 2026