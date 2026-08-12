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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticia de Álvaro Montero en Boca Juniors; la prensa argentina no lo rajó

Noticia de Álvaro Montero en Boca Juniors; la prensa argentina no lo rajó

Boca Juniors venció 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 y según la prensa argentina el arquero Álvaro Montero cumplió con la tarea.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Getty Images.

Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica que tuvo en el segundo tiempo para remontar 3-1 al Deportivo Recoleta, este martes en el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El arquero colombiano Álvaro Montero tuvo un buen partido y la prensa argentina al menos no lo rajó.

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Boca Juniors no le encontraba la vuelta ante Deportivo Recoleta, pero aprovechó una irresponsabilidad de Wilfrido Báez, que dejó al equipo paraguayo con diez jugadores en los descuentos del primer tiempo, y en el complemento remontó el marcador 3-1.

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Hasta ese momento el Recoleta sorprendía al Xeneize en el estadio Tomás A. Ducó, en Buenos Aires, con un tempranero gol de Pedro Ríos (5') y la fortuna de su lado, ya que Boca pegó tres tiros en el palo en la primera etapa. En ese tanto, el colombiano Álvaro Montero poco y nada pudo hacer y así lo reseñó 'TyC Sports' junto con una calificación de seis puntos: "Sin responsabilidad en el gol. Sacó un muy buen mano a mano cuando Boca iba perdiendo que hubiese costado caro".

Hay que apuntar que la prensa especializada en Argentina ha sido especialmente crítica con el exjugador de Millonarios y de Vélez Sarsfield, en cada uno de los partidos que ha afrontado con los 'xeneizes'.

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Tras el descanso, Boca rápidamente dio vuelta el marcador con tantos del Ruso Ascacíbar (49'), Milton Delgado (51') y Flores (62').

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Siete minutos después del 3-1, el colombiano Dairon Mosquera también vio la roja y dejó con nueve al Recoleta, pero Boca desperdició varias ocasiones de gol y no pudo ampliar el marcador.

"Hicimos el partido que queríamos, manejamos desde el primer minuto, aunque nos encontramos con el gol en una sola llegada de ellos, luego tuvimos muchas situaciones. El resultado fue favorable para nosotros, pero podríamos haber hecho algún gol más", destacó el capitán xeneize, Leandro Paredes.

Recoleta, que había sido la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde lideró su zona y dejó por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro, se desdibujó con las expulsiones e hipotecó su futuro en la Sudamericana.

La revancha se jugará el martes próximo en el Defensores del Chaco, en Asunción.

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