Hay voz oficial sobre estado del estadio Pascual Guerrero, después del terremoto; "vamos a revisar"

Pasan las horas y siguen en la ciudad de Cali las labores de autoridades y rescatistas de levantamiento y remoción de escombros en diferentes zonas de la ciudad, en la búsqueda de sobrevivientes después del terremoto de magnitud de 7.4 del pasado 10 de agostos, con epicentro en el departamento del Chocó y que afectó a Quibdó, Pereira, Manizales y zonas cercanas.

Y en la capital del Valle del Cauca, en medio de los diferentes frentes de trabajo liderados por la alcaldía de la ciudad, en las últimas horas se conoció una declaración de Álex Camacho, secretario de deportes, en el programa 'Zona libre de Humo'.

“Debemos hacer un análisis de las infraestructuras deportivas en la ciudad y que no tengan afectaciones. Por el momento el Pascual no está habilitado para jugar”, expresó el funcionario público en el mencionado espacio periodístico.

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Camacho también agregó que “en este momento los escenarios de alto rendimiento en la ciudad no se encuentran habilitados para su uso. Estamos haciendo una revisión inicial y luego un análisis más técnico”.



El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura. colprensa.

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En ese sentido hay que acotar que en la programación de la quinta fecha de la Liga Betplay II 2026 el duelo entre América y Fortaleza fue aplazado y se jugará en fecha por definir.

Resta ver ahora que se realicen las respectivas evaluaciones de expertos en el Pascual Guerrero, en donde los escarlatas, más Orsomarso, Boca Juniors y Atlético, de la Primera B, hacen las veces de locales en el fútbol colombiano.

De otro lado, en un recorrido hecho por el periodista Juan C. Cortés, de 'Blu Radio', se encontró con muchas personas damnificadas por el movimiento telúrico, con graves afectaciones en las casas y edificaciones del barrio San Fernando, aledaño al escenario deportivo y que se convertía en una fiesta de colorido y sonido de bombos en las tardes futboleras de la ciudad.

"Desde afuera se ve el mural de Adrián Ramos despegado, pero lo que causa impresión es con lo que se encuentra uno en el barrio, los edificios al lado del estadio están agrietados, colapsados en sus techos, sin gente, porque sus habitantes fueron evacuados. En el sector noroccidental, donde hacen la previa los hinchas de América, todo se ve lleno de bloques, de piedras", contó Cortés.

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