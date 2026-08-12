A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano de Futsal Sub-17

El talento juvenil de la Selección Colombia Futsal Sub-17 vuelve a la acción este miércoles para disputar un nuevo encuentro. En esta oportunidad, la ‘tricolor’ del técnico barranquillero, Roberto Bruno, se enfrentará a Venezuela. Esto luego de que el equipo colombiano empatara en su más reciente compromiso ante Uruguay.

En la siguiente nota encontrará todos los detalles de este esperado duelo, con la información que necesita para programarse y no perderse ningún minuto del partido. ¡No se pierda este duelo EN VIVO HOY por Gol Caracol HD2, GolCaracol.com y Ditu!

¿Cómo va la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 de Futsal?

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A lo largo del torneo, la Selección Colombia Futsal Sub-17, ha disputado tres encuentros.La 'tricolor' se enfrentó ante las selecciones de Chile, Paraguay y Uruguay. En cada uno de los enfrentamientos el combinado colombiano empato.



En su primer duelo ante el combinado chileno el marcador quedó 3-3. Luego, contra Paraguay igualó 2-2 y finalmente frente a Uruguay quedó en 'tablas' con otro 2-2.

Con ese panorama de por medio, la tricolor se ubica en la tercera casilla del grupo A con 4 puntos, siendo superada de momento por Paraguay y Venezuela.

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El compromiso contra la vinotinto es por la penúltima fecha de la fase de grupos y Colombia necesita de una victoria para avanzar a semifinales, puesto que solo clasifican los dos primeros de la zona. En la quinta jornada los cafeteros descansan.

En cuanto al grupo B, Argentina y Brasil lideran con seis unidades cada uno.

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Fecha: miércoles 12 de agosto

Hora: 4:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Complejo Conmebol SUMA, en Luque.

Transmisión: GolCaracol.com