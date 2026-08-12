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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano de Futsal Sub-17

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano de Futsal Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 se encuentra lista para disputar su cuarto encuentro en el Sudamericano de Futsal que se está llevando a cabo en Paraguay. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Selección Colombia Sub-17 de Futsal en el Sudamericano en Paraguay.
Selección Colombia Sub-17 de Futsal en el Sudamericano en Paraguay.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

El talento juvenil de la Selección Colombia Futsal Sub-17 vuelve a la acción este miércoles para disputar un nuevo encuentro. En esta oportunidad, la ‘tricolor’ del técnico barranquillero, Roberto Bruno, se enfrentará a Venezuela. Esto luego de que el equipo colombiano empatara en su más reciente compromiso ante Uruguay.

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En la siguiente nota encontrará todos los detalles de este esperado duelo, con la información que necesita para programarse y no perderse ningún minuto del partido. ¡No se pierda este duelo EN VIVO HOY por Gol Caracol HD2, GolCaracol.com y Ditu!

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A lo largo del torneo, la Selección Colombia Futsal Sub-17, ha disputado tres encuentros.La 'tricolor' se enfrentó ante las selecciones de Chile, Paraguay y Uruguay. En cada uno de los enfrentamientos el combinado colombiano empato.

En su primer duelo ante el combinado chileno el marcador quedó 3-3. Luego, contra Paraguay igualó 2-2 y finalmente frente a Uruguay quedó en 'tablas' con otro 2-2.

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Con ese panorama de por medio, la tricolor se ubica en la tercera casilla del grupo A con 4 puntos, siendo superada de momento por Paraguay y Venezuela.

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El compromiso contra la vinotinto es por la penúltima fecha de la fase de grupos y Colombia necesita de una victoria para avanzar a semifinales, puesto que solo clasifican los dos primeros de la zona. En la quinta jornada los cafeteros descansan.

En cuanto al grupo B, Argentina y Brasil lideran con seis unidades cada uno.

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Fecha: miércoles 12 de agosto
Hora: 4:30 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Complejo Conmebol SUMA, en Luque.
Transmisión: GolCaracol.com

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