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Gol Caracol  / La Liga de España anunció sorpresiva decisión, tras el terremoto en Colombia

La Liga de España anunció sorpresiva decisión, tras el terremoto en Colombia

Luego de los hechos ocurridos recientemente en Colombia, La Liga de España se solidarizó con el pueblo 'cafetero' y tomó una determinación para el inicio del campeonato.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ago, 2026
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La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas por el terremoto de 7.4 en la escala de richter que sacudió a Colombia.
La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas por el terremoto de 7.4 en la escala de richter que sacudió a Colombia.
Foto: AFP

Colombia atraviesa una situación crítica tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó. Ante la emergencia, diversas instituciones y figuras públicas se han movilizado para apoyar al pueblo colombiano. El mundo del deporte también se ha sumado a esta causa mediante mensajes de solidaridad, donaciones y ayuda humanitaria, como es el caso de la Liga de España y los clubes de Primera y Segunda división.

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Dichas instituciones han acordado guardar un minuto de silencio en los partidos de la primera jornada de ambas categorías "en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas

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Del mismo modo, el inicio de la temporada en España de LaLiga EA Sports 2026/27, comenzará este sábado 15 de agosto con dos encuentros. En el primer turno, el Deportivo Alavés recibirá al Getafe a las 12:30 pm. (hora de Colombia) en el Estadio de Mendizorroza. Más tarde, a las 2:30 pm (hora de Colombia) el Sevilla se enfrentará al Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Entre tanto, en la Liga Hypermotion, liga correspondiente a la Segunda División. Empezará el viernes 14. Los equipos encargados de abrir la jornada son la Real Sociedad, quien se medira ante el Castellón en el Estadio Ciudad Deportiva Zubieta a las 1:30 pm hora Colmbia.

Se llevará a cabo un minuto de silencio en la Liga de España por Colombia
Se llevará a cabo un minuto de silencio en la Liga de España por Colombia
Fotografía de: AFP

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Así las cosas, con este gesto el fútbol demuestra que su impacto va más allá de las canchas, transformando el arranque de la temporada en un canal de apoyo internacional. Cada minuto de silencio en los estadios será un recordatorio de fraternidad y un abrazo simbólico para las familias afectadas en Colombia.

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Con esto, la emoción por el debut de la liga se une a una causa profundamente humana. Mientras los clubes disputan sus primeros puntos, el balompié ibérico deja claro que la verdadera grandeza del deporte radica en su solidaridad frente a las tragedia.

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