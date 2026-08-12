Un gesto que se hizo viral con Sebastián Villa de protagonista; atentos a lo que pasó

Boca Juniors remontó el marcador y derrotó 3-1 a Deportivo Recoleta en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino tuvo una reacción contundente en el inicio del segundo tiempo y consiguió una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el martes 18 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El colombiano Sebastián Villa fue figura con doblete de asistencias, pero también con un gran gesto, tras el pitazo final.

Deportivo Recoleta se puso en ventaja a los cinco minutos del partido. Pedro Ríos recibió el balón y sacó un zurdazo que terminó en el fondo de la red para adelantar al conjunto paraguayo.

Boca respondió con varias aproximaciones y estuvo cerca de conseguir el empate. Miguel Merentiel estrelló un cabezazo contra el palo, mientras que Milton Delgado también estuvo cerca de marcar con un remate que impactó en el travesaño. Pese a las oportunidades generadas, el marcador no volvió a modificarse antes del descanso.

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La igualdad llegó al comienzo de la segunda parte. Santiago Ascacibar apareció para conectar un centro enviado por Sebastián Villa y estableció el 1-1. El mediocampista consiguió así su cuarto gol consecutivo, después de haber marcado ante Newell’s, Estudiantes y Vélez, y alcanzó su séptima anotación desde su llegada al conjunto azul y oro.



Boca aprovechó el impulso y pocos minutos después consiguió darle vuelta al resultado. Milton Delgado conectó de cabeza otro centro de Villa y marcó su primer gol oficial con la camiseta xeneize, poniendo el 2-1.

Antes de la pausa de hidratación, el equipo argentino volvió a golpear. Merentiel acomodó el balón y Leonel Flores sacó un potente derechazo elevado para ampliar la diferencia y establecer el 3-1 definitivo.

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Deportivo Recoleta tuvo dificultades para reaccionar y terminó concentrado en evitar que Boca aumentara todavía más la diferencia. La situación se complicó para el conjunto paraguayo después de las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, que dejaron al equipo con nueve jugadores.

Para el comienzo del segundo tiempo ingresó Sebastián Villa en lugar de Blanco. Posteriormente, Marco Pellegrino reemplazó a Costa, Kevin Zenón ingresó por Flores y Ángel Romero ocupó el lugar de Ascacibar.

Tan pronto se dio el pitazo final, Villa se acercó a la tribuna y tuvo un notable gesto. Un pequeño hincha estaba posando con un letrero que decía "Villa, gracias por volver. ¿Me regalás tu camiseta?". El extremo colombiano no dudo en quitarse su casaca y obsequiársela al infante.

👏🇨🇴 SEBASTIAN #VILLA LE DIO SU CAMISETA A UN NENE QUE TENIA UN CARTEL QUE DECIA: "VILLA: GRACIAS POR VOLVER. ¿ME REGALÁS TU CAMISETA?"#BocaJuniors 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/0XOE2ubHdt — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) August 12, 2026