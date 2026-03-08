Jhon Córdoba, atento en el área; así fue su gol en derrota 2-1 de Krasnodar con Rubin Kazan

Publicidad
Por la fecha 20 de la Liga de Rusia el delantero colombiano Jhon Córdoba marcó un gol más en su registro en la temporada, en la derrota 2-1 del Krasnodar con el Rubin Kazán.
El equipo rival se adelantó con anotaciones de Nazmi Gripshi y Konstantin Nizhegorodov, en los minutos 24 y 73, respectivamente. Y para descontar apareció el chocoano al 90+3, pero no alcanzó para sumar puntos de visitantes.
Luego de una buena jugada colectiva, Juan Manuel Boselli vio entrando en solitario a Jhon Córdoba y lo asistió dentro del área, para que el colombiano tuviera que empujar el balón para el 2-1 definitivo de Krasnodar contra Rubin Kazán.