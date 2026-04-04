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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba, control, conducción y golazo: vea acá su anotación en Ajmat vs. Krasnodar

Jhon Córdoba, control, conducción y golazo: vea acá su anotación en Ajmat vs. Krasnodar

El chocoano marcó un bonito gol con Krasnodar este sábado en la Liga de Rusia, anotación que le entregó los tres puntos a su club. ¡VEA ACÁ EL VIDEO del tanto de Jhon Córdoba!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar en la Liga de Rusia.
Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar en la Liga de Rusia.
X de @FCKrasnodar

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