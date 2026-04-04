Jhon Córdoba, control, conducción y golazo: vea acá su anotación en Ajmat vs. Krasnodar

Jhon Córdoba le dio este sábado los tres puntos al Krasnodar, al marcar un golazo en el 0-1 sobre Ajmat Grozni en la Premier League de Rusia. El tanto del delantero de la Selección Colombia llegó en el minuto 86, en un encuentro donde ambos equipos terminaron con 10 jugadores.

El chocoano recibió el balón sobre la medular del campo y aprovechó su velocidad para conducir el mismo. Luego, ante la marca de un zaguero rival, lo encaró, y ya dentro del área, sacó un derechazo que se coló en el ángulo, imposible para el arquero del Ajmat Grozni, Vadim Ulyanov.

Jhon Córdoba, delantero colombiano del Krasnodar Foto: X/@FCKrasnodar

Krasnodar lidera la tabla general en el fútbol de Rusia con 52 puntos luego de 28 jornadas disputadas. Seguido de cerca por el Zenit de San Petersburgo con un entero menos, 51. En la escuadra 'celeste' militan los 'cafeteros' Wilmar Barrios y Jhon Jáder Durán.

Vea acá el gol de Jhon Córdoba HOY con Krasnodar en la Liga de Rusia: