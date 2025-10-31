Vea el gol de Jhon Córdoba en Instituto vs. Rosario Central por Liga Profesional Argentina

Por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina, Instituto de Córdoba recibió este viernes 31 de octubre la visita de Rosario Central en el Estadio Juan Domingo Perón.

Frente al ‘canalla’, fue titular con los albirrojos el delantero colombiano con pasado en Millonarios, Jhon Córdoba, quien se hizo presente en el marcador a los 36 minutos, tras aprovechar un error en la defensa rival y definir con pierna derecha luego de un primer intento fallido.

Este es el segundo gol del pereirano desde su llegada al fútbol argentino para el segundo semestre del año.



Así fue el gol de Jhon Córdoba en Instituto vs. Rosario Central

¡ERROR DEFENSIVO DE ROSARIO CENTRAL Y GOL DEL COLOMBIANO JHON CÓRDOBA PARA EL 1-0 DE INSTITUTO!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/idokrFQFqm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025