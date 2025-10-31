Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jhon Córdoba en Instituto vs. Rosario Central por Liga Profesional Argentina

Vea el gol de Jhon Córdoba en Instituto vs. Rosario Central por Liga Profesional Argentina

El delantero colombiano abrió el marcador para Instituto de Córdoba en el duelo frente a Central, equipo de Ángel Di María y Jáminton Campaz. Es el segundo tanto en la cuenta personal del exjugador de Millonarios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
Jhon Córdoba, delantero colombiano de Instituto
