A Millonarios no le alcanzó, igualó 0-0 con Once Caldas y se ve lejísimos de los ocho

Este miércoles, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibió la visita de Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos equipos empataron 0-0, un resultado que complica sus opciones. Los azules quedaron con 22 puntos y se alejaron de la clasificación aún más y no capitalizaron la sonada victoria sobre Santa Fe. Mientras tanto los de Manizales acumularon 23 unidades y tendrán que sumar dos victorias y esperar resultados para llegar al grupo de los ocho.

En los primeros minutos, Millonarios se aproximó mediante la pelota quieta, con la que inquietó a Jorge Arias, mientras que Once Caldas respondió a través de Dayro Moreno, quien intentó con un remate de tiro libre sobre los nueve minutos de juego.

Después del minuto 15, el partido se volvió equilibrado, lo que permitió que Once Caldas se adueñara del balón, aunque sin la claridad suficiente para generar peligro sobre la portería custodiada por Diego Novoa.

Con el pasar de los minutos, el encuentro transcurrió sin mayores emociones: un Millonarios impreciso, que tomó malas decisiones al momento de finalizar las jugadas, y un Once Caldas sin prisa, esperando sorprender en una contra.

A los 39 minutos, Beckham Castro recibió un pase filtrado, pero desaprovechó la ocasión, ya que su remate se fue por encima del arco.

El primer tiempo concluyó con un discreto empate 0-0.

Millonario vs. Once Caldas, por la fecha 18 de la Liga BetPlay Colprensa

En la parte complementaria, Once Caldas mostró una mejor versión y generó varias aproximaciones de peligro sobre la portería de Diego Novoa, quien respondió con seguridad cuando fue exigido.

Con el paso de los minutos y el reloj en contra, la imprecisión se apoderó de ambos equipos, que necesitaban un triunfo para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2025.

En los minutos finales, Millonarios y Once Caldas tuvieron oportunidades para anotar, pero la falta de puntería de Cabezas Hurtado y las intervenciones de Diego Novoa evitaron que se rompiera el cero en el ‘coloso de la 57’.

Ficha técnica

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Alex Moreno, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Beckman Castro, David Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro.

Entrenador: Hernán Torres

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardenas, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Michael Barrios, Mateo García, Robert Mejía, Mateo Zuleta; Alejandro García, Dayro Moreno.

Entrenador: Hernán Darío Herrera