¿Por qué Richard Ríos podría ser campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras?

El Palmeiras volvió a demostrar por qué es uno de los clubes más poderosos del continente. En una noche épica en el Allianz Parque, los dirigidos por Abel Ferreira lograron una remontada histórica ante Liga de Quito, asegurando su clasificación a una nueva final de la Copa Conmebol Libertadores.

En el partido de ida, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el conjunto brasileño había sufrido una dura derrota 3-0, resultado que parecía sentenciar la serie. Sin embargo, en la vuelta, el 'verdao' desplegó todo su potencial y espíritu competitivo para revertir el marcador global con una actuación sobresaliente.

Con el apoyo de más de 40.000 aficionados, Palmeiras superó ampliamente a su rival ecuatoriano con un contundente 4-0, gracias a los goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga, quien selló la clasificación a la final del torneo más prestigioso del continente.

¿Richard Ríos podría ser campeón de la Copa Libertadores?

Richard Ríos con Palmeiras en Mundial de Clubes

Como ha ocurrido en los últimos años desde que la Conmebol instauró la final única de la Copa Libertadores, dos equipos brasileños volverán a definir al campeón del continente. En esta ocasión, Palmeiras y Flamengo se verán las caras nuevamente, tal como sucedió en 2021, cuando el “verdao” se impuso 2-1 sobre el “mengao” en tiempo extra.

El partido definitivo se disputará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, escenario que trae buenos recuerdos al cuadro carioca, pues allí Flamengo venció a River Plate en la final de 2019.

En esta nueva edición, Colombia tendrá representación directa con Jorge Carrascal, figura del Flamengo, pero otro jugador cafetero podría celebrar el título sin disputar el partido decisivo. Se trata de Richard Ríos, quien fue parte fundamental de Palmeiras durante buena parte del año antes de su traspaso al Benfica de Portugal.

El mediocampista antioqueño, de 25 años, fue transferido al club portugués para la temporada 2025 por una cifra cercana a los 27 millones de euros, convirtiéndose en una de las ventas más importantes del fútbol brasileño en los últimos tiempos.

Durante su paso por Palmeiras en la primera mitad del año, Ríos Montoya disputó 36 partidos en todas las competiciones, en los que registró cuatro goles y cuatro asistencias. En la Copa Libertadores, el colombiano jugó cinco encuentros, sumando 313 minutos y anotando dos goles que contribuyeron al avance del equipo en fases anteriores.

Gracias a esa participación activa en el torneo, Richard Ríos mantiene el derecho a ser reconocido como campeón de la Libertadores en caso de que Palmeiras derrote a Flamengo en la final.

De concretarse ese resultado, el volante antioqueño se uniría a la lista de colombianos que han levantado el máximo trofeo continental, aunque esta vez lo haría sin estar presente en el campo, como parte del legado de un semestre brillante con el club paulista.